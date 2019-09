Chance ratée pour Barré-Boulet

SYRACUSE | Déçu de sa performance au camp du Lightning de Tampa Bay, Alex Barré-Boulet est de retour à Syracuse avec l’objectif de connaître une autre bonne saison dans la LAH.

Mon camp ne s’est pas passé comme je voulais, a reconnu l’auteur de 34 buts et 34 aides en 74 parties l’an dernier avec le Crunch. J’étais plus nerveux et j’ai précipité mes jeux. J’ai travaillé fort, mais ça ne marchait pas. Je reviens ici pour retrouver ma confiance. »

« Dès le départ, je savais pas mal que je serais de retour dans la LAH, de poursuivre le centre natif de Montmagny. Le Lightning mise sur le meilleur alignement joueur pour jouer dans la LNH. C’était le fun de batailler avec ces gars-là. J’ai pu apprendre des petits trucs. Yanni Gourde m’a dit de travailler fort et de m’amuser. C’est la même partie que lorsque j’ai commencé à jouer à quatre ans. Je dois me faire plus confiance au lieu de précipiter mes jeux. Je dois faire des jeux. »

Barré-Boulet peut-il améliorer ses chiffres de la dernière année ? « Je ne dirai jamais que je vise des chiffres moins bons, mais je n’ai pas d’objectifs de points, a mentionné le centre de 5 pi 9 po et 165 livres. Je veux travailler fort et espérer un rappel. L’an dernier, aucun attaquant n’a été rappelé. Tout le monde était en santé. »

Groulx pas inquiet

Benoît Groulx croit aux chances de l’attaquant de 22 ans d’atteindre la LNH. « Alex a connu un camp qui l’a laissé sur son appétit et il doit arriver encore plus prêt en 2020, a mentionné l’entraîneur-chef du Crunch. Il s’est peut-être mis trop de pression. Ça doit lui servir de motivation et de leçon. Il doit continuer de progresser. C’est un processus, et il aurait été utopique de penser qu’Alex puisse atteindre la LNH dès cette année. Il doit reprendre où il a laissé l’an dernier et connaître une autre grosse saison. »

« Pour les petits joueurs, il y a toujours des gens qui doutent, de poursuivre Groulx. Yanni Gourde [5 pi 9 po et 173 livres] a atteint la LNH à 26 ans. Alex doit gagner en force, en vitesse et en maturité physique. C’est un joueur qui s’illustre dans les moments importants, et le temps joue en sa faveur. Je ne suis pas inquiet pour lui. »

Barré-Boulet a vécu les célébrations entourant le passage de la Coupe Stanley à Montmagny en août. Membre de l’édition championne des Blues de St. Louis, l’attaquant Samuel Blais a passé une journée avec la Coupe. Les deux ont fait leur hockey mineur ensemble et sont de très bons amis. « J’ai célébré avec Sam, a-t-il précisé. Sa victoire est incroyable. C’est un rêve de petit cul qui s’est réalisé. De voir 6000 personnes à la parade à Montmagny constitue une motivation supplémentaire. Pendant les séries, on se réunissait une gang d’amis au resto pour suivre Sam. »

Huntington de retour sur la glace

SYRACUSE | Jimmy Huntington est de retour sur la glace après avoir subi une commotion cérébrale au camp des recrues du Lightning.

L’attaquant de 20 ans qui donne ses premiers coups de patin dans les rangs professionnels a récupéré suffisamment rapidement pour vivre son baptême de la LNH. « J’ai joué contre la Caroline et Nashville et ce fut une belle expérience, a-t-il indiqué. Je devais disputer un seul match présaison, mais on m’a dit que j’en méritais un deuxième. »

« La vitesse des joueurs et la rapidité sont les deux aspects auxquels je dois m’adapter, de poursuivre Huntington. En raison de la vitesse, tu ne peux pas trop manier la rondelle. J’ai travaillé beaucoup sur mon tir à mon arrivée à Tampa Bay et je vois déjà une différence. »

Un été entre québécois

L’attaquant de 6 pi et 204 livres a disputé son premier match présaison avec le Crunch, jeudi à Rochester. « Je veux garder les choses simples, a-t-il expliqué. Il est encore trop tôt pour savoir si j’aurai un rôle offensif ou défensif. Oui je veux obtenir des points, mais je veux surtout aider l’équipe à gagner. Je dois continuer d’améliorer ma vitesse. »

Huntington s’est entraîné à Châteauguay cet été en compagnie du préparateur physique du Lightning Marc Lambert. « J’ai passé l’été avec Alex [Barré-Boulet] et Peter [Abbandonato] et d’autres Québécois qui se sont joints au groupe. »

Le Crunch dispute son prochain match présaison cet après-midi face aux Devils de Binghamton. Benoît Groulx prévoit quelques mouvements de personnel d’ici le début de la saison. « Le Lightning va nous céder trois ou quatre gars, a précisé l’entraîneur-chef. De notre côté, il faudra voir qui va réussir à se démarquer d’ici notre dernier match présaison. »

Huntington et Abbandonato possèdent des contrats d’entrée de la LNH. Leur contrat ne prévoit pas une baisse de salaire si jamais ils étaient cédés à Orlando dans la Ligue de la Côte Est.