GUÉVREMONT, Lyna



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Lyna Guévremont, survenu le 25 septembre 2019.Elle laisse dans le deuil ses fils: Alain (Éli, son petit-fils), François (Karine, sa belle-fille, Antoine, son petit-fils et Victoria, sa petite-fille); ses soeurs Carole (Denis) et Diane (Gaétan) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre de 10h à 12h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h en salon du complexe.La famille désire témoigner sa reconnaissance aux personnes qui l'ont accompagnée.