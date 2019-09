De la magie à prévoir?

Lorsqu’il a fait l’acquisition de Xavier Parent des Mooseheads de Halifax en août, le directeur général du Phoenix Jocelyn Thibault savait qu’il venait de réunir deux excellents joueurs, mais aussi de grands amis.

Parent et Samuel Poulin avaient fait des ravages lors de la saison 2016-2017 dans la Ligue midget AAA. Les deux attaquants avaient terminé dans le top 5 des meilleurs pointeurs de ce circuit. Réunis à nouveau, ils souhaitent que leur chimie d’antan refasse des flammèches avec la formation de l’Estrie.

« J’étais vraiment heureux lorsque j’ai appris la transaction, a affirmé Parent. Sam est mon meilleur ami et on se parlait chaque jour depuis nos débuts dans la LHJMQ. »

« C’est spécial de pouvoir jouer à nouveau avec lui, a indiqué Poulin. On a passé notre hockey mineur à évoluer au sein des mêmes équipes. On ne pensait pas que ça pourrait se réaliser dans le junior. »

Chimie intacte

Étant donné qu’ils n’ont pas joué ensemble au cours de leurs deux premières saisons dans la LHJMQ, on pourrait penser que les deux amis auront besoin d’un peu de temps avant de retrouver leurs repères de l’époque. Ça ne devrait pas être long.

« Pendant l’été, on jouait ensemble sur le même trio dans une ligue trois contre trois, a précisé Parent. C’est sûr que dans la LHJMQ, c’est un jeu différent. Par contre, j’ai regardé les matchs de Sam, dont ceux avec les Penguins. Je sais à quel endroit il peut se placer. »

Selon Xavier Parent, cette transaction pourrait relancer sa carrière. Au cours de ses deux premières campagnes dans la LHJMQ, le rendement de l’attaquant de 5 pieds 7 pouces et 168 lb n’a pas été à la hauteur de ses standards du passé.

En raison de la profondeur de Halifax à l’attaque, il a été confiné à un rôle secondaire, alors qu’il était souvent utilisé au sein du troisième trio.

« Ça m’a permis de devenir un joueur plus complet et de jouer contre les meilleurs trios de la ligue », a indiqué Parent, lequel a toujours été reconnu comme un joueur offensif durant son parcours.

Passer à l’étape suivante

« On avait une très bonne équipe, au point où tous les membres de mon trio avaient le potentiel de jouer sur une première unité dans plusieurs équipes de la ligue. »

Parent a récolté respectivement 29 et 34 points lors de ses deux premières campagnes. Il sent que ce changement d’air pourrait lui permettre de faire montre de son plein potentiel.

« Je me suis mis beaucoup de pression sur les épaules à 16 et 17 ans. Parfois, tu oublies que c’est un sport, a expliqué Parent. En parlant à des joueurs comme Nathan Légaré, je me suis rendu compte qu’il avait eu du succès parce qu’il avait du plaisir à jouer au hockey.

« Je vais tenter d’avoir cet état d’esprit cette saison. Dans le passé, c’est comme ça que j’étais capable de performer. »