Des relations tendues avec les minorités

Message ambigu pour les immigrants

Que reste-t-il de l’ADQ ?

Ex-conseiller de Mario Dumont, Éric Montigny voit une continuité évidente entre l’ADQ et la CAQ, qui ont fusionné en 2012. « Ce qui est différent, c’est la société québécoise, notamment en raison du remplacement générationnel. Des choses que l’ADQ prônait à sa fondation, qui étaient vues comme plus radicales, se sont normalisées », estime-t-il. Par exemple, le remboursement de la dette était vu à l’époque comme une « hérésie », note-t-il, alors que la CAQ a procédé à un remboursement important, sans susciter de controverse.

Fossé avec Montréal

Avec seulement deux circonscriptions sur l’île de Montréal, et une seule à Laval, les assises du pouvoir caquiste se trouvent particulièrement dans le « 450 » et dans la région de la Capitale-Nationale. « Il y a une possibilité de fracture entre Montréal et le reste du Québec », explique Frédéric Boily, soulignant les aspirations parfois divergentes entre la métropole multiculturelle et le reste de la province. « Ce n’est pas nouveau, mais c’est accentué par la loi sur la laïcité. À long terme, ça pourrait avoir des effets néfastes sur la cohésion sociale, alors que Montréal semble évoluer dans sa propre destinée par rapport à celle du reste du Québec. »