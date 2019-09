Du théâtre pour guérir

« C’est une histoire de résilience et de gens profondément humains qui cherchent à se guérir », a laissé tomber Charles Bender, qui, avec Marco Collin et Xavier Huard, dirige la compagnie Menuentakuan.

« On ne va pas seulement voir un théâtre. On va s’asseoir dans un cercle de guérison. Les personnages de la pièce font les premiers témoignages et le public est invité à en faire autant, par la suite, autour d’un thé du Labrador, infusé avec des feuilles cueillies à la main. On n’a pas les moyens d’organiser un grand festin avec de la viande d’orignal, mais on offre symboliquement le thé », a fait savoir Charles Bender.