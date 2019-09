LAPLANTE, Yolande



À Laval, le 19 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Yolande Laplante.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane et Hughes, ses petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu en l'église des Saints-Anges, 1400 St-Joseph, Lachine, H8S 2M8, le mardi 8 octobre 2019 à 10h30. Condoléances dès 9h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.