ROUSSEAU, Claude



À Laval, le 22 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Claude Rousseau, époux de Mme Gaby Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Chantal, ses petits-enfants Joëlle et Zachary, ses soeurs Claudette et Marcelle, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 4 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 5 octobre de 9h à 10h30, suivi des funérailles à 11h en l'église Saint-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de Soins Palliatifs de Laval.