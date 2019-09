BERNIER OLIVER, Léonie



À Verdun, le 14 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Léonie Bernier Oliver, épouse de feu Jacques Oliver.Elle rejoint son fils Robert et laisse dans le deuil ses filles Diane (Clément) et Monique (Bernard), ses petits-enfants Christelle (Sean) et Simon, son arrière-petite-fille Amélie, ses soeurs Philippine, Brigitte et Céline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien E., Montréal.Les funérailles seront célébrées en la chapelle du complexe à 15h.