VINCENT, Cécile



À St-Hubert, le 26 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Cécile Vincent, épouse de feu Laurent Côté et mère de feu Lucie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne et François (Josée), ses petits-enfants, ses, arrière-petits-enfants, ses soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 octobre 2019 de 17 heures à 21 heures ainsi que le samedi le 5 octobre dès 9 heures, suivi des funérailles à 11 heures en la chapelle du même complexe :La famille tient à remercier le personnel du Manoir Cousineau et celui du CHSLD-Marguerite-Rocheleau, pour leur soutien et les bons soins prodigués.