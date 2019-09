Dumouchel, Hélène

(née Higgins)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Hélène Higgins Dumouchel, le 22 septembre 2019, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de feu Andréa Dumouchel, jadis propriétaire des Ameublements Saint-Rémi.Malgré son courage et sa résilience au cours des dernières années vécues dans la maladie, elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Mireille, Sylvain et Julie (Jean Lahaie), ses sept petits-enfants qui la comblaient de bonheur Mathieu et Marie-Hélène Ste-Marie, Katerine et Andrée-Ann Dumouchel, Vincent, Audrey et Simon Lahaie, ses cinq arrière-petits-enfants Zack, Frédérique, Rayann, Anaëlle et Rose ainsi que deux à naître en 2020, ses frères feu Normand (Frances Moodie), André (Aline Bourdeau), Robert (Ghislaine Turcot), Jean (Yolande Demers) et Daniel, ses soeurs feu Dorothée et Louise. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Huguette et ses beaux-frères Raymond et Claude Roy ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis qui lui étaient chers.La famille recevra les condoléances en l'église paroissiale de St-Rémi, le samedi 5 octobre 2019, en présence des cendres, à compter de 13h, suivra la cérémonie en sa mémoire à 14h30. L'inhumation de l'urne cinéraire se fera au cimetière de Saint-Rémi après la cérémonie, sous la direction de:Tel: 450-632-1515Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Haut-Richelieu ou à la Fondation canadienne du rein.La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. Un merci spécial au personnel du département de dialyse qui l'ont si bien entourée, rassurée et aimée.