Greta et Judas

La présence de Steven Guilbault au sein des troupes de Justin Trudeau me fascine.

Voici un homme qui a milité pour l’environnement avant que ça ne devienne une mode. Un militant pur et dur qui a gravi la tour du CN à Toronto pour sensibiliser les Canadiens à l’importance de lutter contre les changements climatiques.

Un gars qui a cofondé Équiterre et travaillé pour Greenpeace.

Et le voilà aux côtés de Justin Trudeau, le maître de l’image qui a acheté un pipeline ?

Un traître à sa cause, qui a vendu son âme pour faire avancer sa carrière.

Vous me direz que l’expression « idéaliste pragmatique » est un oxymore, juxtaposition de deux termes contradictoires.

Contrairement à Greta et ses apôtres qui veulent tout, tout de suite (ce qui est le propre de la jeunesse — et tant mieux, car le jour où la jeunesse perdra sa fougue, le monde deviendra terne et gris), Guilbault, du haut de ses 49 ans, sait qu’il vaut mieux faire des gains concrets, même si ça signifie mettre de l’eau dans son vin, que de pelleter des nuages dans les estrades.