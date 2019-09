Jean-Paul Dubois inspiré par un homme d’ici

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, le tout nouveau roman de Jean-Paul Dubois, est en lice pour le prix Goncourt. Et c’est un homme bien de chez nous qui lui a donné l’idée et l’envie de l’écrire.

Peut-être ne vous en souviendrez-vous pas, mais par le passé, l’écrivain et ancien grand reporter toulousain Jean-Paul Dubois a parfois campé ses histoires au Canada ou au Québec. Il suffit de penser à Hommes entre eux (paru en 2007) ou au Cas Sneijder (paru en 2011). « Ma femme est de Montréal, alors je l’ai très souvent accompagnée là-bas, précise-t-il lors de l’entretien téléphonique qu’il nous a accordé début septembre. Je fais presque partie de la famille, quoi ! Puisque je vis avec une Québécoise 24 heures sur 24, il n’y a donc rien d’extraordinaire à ce que certains de mes romans se déroulent chez vous. »

Comme vous l’avez sans doute déjà compris, son 20e roman, intitulé Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, se passe ici, dans notre Belle Province. Ou, pour être plus exact, entre les murs de la prison de Bordeaux, à Montréal. Car Paul Hansen, son tout nouveau héros, y croupit depuis déjà une grosse et longue année. Reste à savoir pourquoi, et c’est là que Jean-Paul Dubois va prendre un malin plaisir à faire durer le suspense jusqu’à la fin du livre.

« Ce livre est né d’une rencontre que j’ai faite au Québec, explique-t-il. Il s’agit du surintendant d’un immeuble de 50 appartements, et son boulot consiste à en gérer le bon fonctionnement. Moi, cet homme, il m’a bouleversé, parce qu’il est aussi presque toujours là pour les habitants de l’immeuble. C’est un vrai ange gardien, comme Bruno Ganz dans Les ailes du désir. Il m’a donné l’envie de faire ce livre et petit à petit, je suis devenu lui à travers Paul. »

Photo courtoisie

Derrière les barreaux

Ce Paul-là – il y en a déjà eu plusieurs autres dans l’œuvre de Jean-Paul Dubois ! – sera donc le superintendant de L’Excelsior, un immeuble de 68 unités, situé à Ahuntsic. Un immeuble qu’il va bichonner presque autant que les gens qui y habitent pendant plus d’un quart de siècle. « C’est un type formidablement efficace et inventif, ajoute l’auteur. Il fait son travail à merveille et il dépasse largement ses fonctions en aidant les habitants à porter leurs courses ou en veillant sur eux quand ils sont vieux et malades. »

Mais un jour, il se passera un truc plutôt moche – qu’on vous laisse évidemment le soin de découvrir ! – et Paul sera condamné à deux ans fermes de détention. À partir de là, son quotidien changera forcément du tout au tout puisqu’il aura droit à une cellule de type « condo » : deux lits superposés, deux tabourets scellés au sol, deux tablettes et un coin toilettes-lavabo. Qu’il partagera avec Patrick Horton, un Hells Angel du chapitre de Montréal accusé de meurtre... dont le plus gros juron est « putain » ! On préfère vous prévenir, car entendre un Hells d’ici s’exprimer avec un accent français à couper au couteau finit assez vite par devenir gênant. « J’ai conscience que c’est ridicule, mais je ne pouvais pas faire autrement, dit Jean-Paul Dubois. J’ai cherché, et je n’ai trouvé aucun lexique qui me permette de passer de l’argot français à l’argot québécois. Quand je me suis rendu compte de ça, j’ai laissé tomber pour faire parler Patrick Horton dans un langage qui était pour moi cohérent et j’ai mis “twit” pour montrer ma bonne foi ! Comme j’ai fait au plus simple, je demande pardon aux huit millions de Québécois... »

Dans sa cellule mal chauffée dont les murs sont infestés de rats, Paul songera souvent aux temps d’avant. Son enfance à Toulouse ; son père, un pasteur protestant d’origine danoise qui a eu une révélation en voyant l’église ensablée de Skagen (seul son clocher sort encore des dunes !) ; sa mère, qui était proprio d’une petite salle de cinéma d’art et d’essai et qui, en 1975, a tenu à projeter le célèbre film pornographique Gorge profonde ; Thetford Mines, la première ville où il s’est installé quand il a immigré au Québec ; son boulot à L’Excelsior ; comment il a rencontré sa femme Winona, qui pilotait des avions-taxis vers tous les lacs du Nord ; et puis enfin, pourquoi il a été envoyé à la prison de Bordeaux.

« Il s’est fait presque seul, ce livre, termine Jean-Paul Dubois. Il y a des romans plus faciles que d’autres, et celui-ci a été très agréable à écrire ». « J’espère qu’à la lecture, on sentira le désarroi d’un pasteur, l’amour, le froid, la colère ou la tristesse, parce que tous les personnages de ce livre sont pour moi des gens réels. »