Jouer au taxi lui vaut 7500$ d’amende

Un père de famille de Laval voulant arrondir ses fins de mois en jouant au chauffeur, juge démesurée l’amende de plus de 7500 $ dont il a écopé pour avoir fait du taxi illégalement.

L’homme de 45 ans a reçu deux contraventions de 2500 $, le 29 juin 2018. Avec les frais, on lui réclame désormais la coquette somme de 7556 $.

On lui reproche d’avoir offert des services de taxi et conduit des personnes sans permis, lit-on sur ses constats. Son permis de conduire a aussi été révoqué durant sept jours.

Quelques semaines plus tôt, Christian Robillard avait publié une annonce sur le site Kijiji pour offrir ses services comme chauffeur et livreur. Il voulait tester le « covoiturage », dit-il, avant d’adhérer à Uber.

M. Robillard assure qu’il s’était renseigné et croyait « être en loi ».

Après avoir refusé une première offre de course, il a accepté de conduire un couple au casino contre un dédommagement pécuniaire.

Il soutient qu’il souhaitait de toute façon lui aussi se rendre à cet endroit et que c’est pourquoi il a pris le couple à bord de son véhicule Hyundai.

M. Robillard veut donc mettre en garde les gens tentés de faire comme lui et qui risquent des amendes salées.

« Je regrette. Je voulais aider ma femme et mon enfant en travaillant à temps partiel. Maintenant, je me ramasse avec ça à payer en plus, se désole-t-il. Si je paie, je perds ma maison. »