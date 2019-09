Jour de pluie sur Gand

Certaines personnes ont l’humeur étroitement liée au temps qu’il fait. Personnellement, j’aime autant les journées ensoleillées que les jours de pluie. En voyage, le caractère imprévisible de la météo n’a aucune influence sur ma motivation. Encore moins sur mon inspiration en matière de photographie. Au contraire, lors d’un séjour dans la ville de Gand, en Belgique, quelques jours de mauvais temps rehaussent mon expérience locale. Située au confluent de la Lys et de l’Escaut, cette ville portuaire possède un caractère unique. Sa personnalité urbaine ornée de pignons flamands, d’architecture néogothique et baroque, prend encore plus de sens sous une lumière dramatique. Sinuée par de nombreux canaux, se balader dans Gand est un régal pour les yeux des photographes. Les bâtiments en rangée du Graslei, riches d’histoire et de charme, comptent parmi les points de vue les plus spectaculaires de la ville.