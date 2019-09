La patience de Lili-Ann de Francesco

Il y a longtemps que Lili-Ann De Francesco rêve de lancer ses propres chansons. Mais pas question de sauter les étapes. Quatre ans après avoir été révélée à La Voix, la jeune chanteuse est désormais prête à dévoiler ses premières pièces. « J’avais besoin de vivre des choses avant de lancer cet album-là », confie-t-elle.

« C’était important pour moi de bien faire les choses, de terminer mon secondaire, de trouver mon son à moi. Je voulais être certaine que ces chansons-là allaient encore me faire triper dans cinq ans », indique Lili-Ann De Francesco.

Après en avoir donné un aperçu­ avec la chanson Au travers des ombres l’an dernier, la chanteuse de 19 ans est fin prête à ouvrir tout grand les portes de son univers musical avec ce tout premier album, sur le marché depuis hier.

Au programme, sept pistes aux accents pop dansants, chacun cosigné par l’artiste originaire de Sainte-Adèle.

« J’ai eu de l’aide pour l’écriture, mais je voulais vraiment que chaque chanson parte de moi, qu’elle contienne une partie de moi. Ça m’a permis de les interpréter de manière beaucoup plus sincère », déclare-t‐elle.

Sur scène et à l’écran

Oui, Lili-Ann De Francesco a dû patienter avant de lancer cet album. Mais elle n’a pas chômé pour autant. Car même si on ne l’a pas vue sur les scènes de la province, on a pu la retrouver à l’écran à différentes occasions au cours des dernières années. Après un tout premier rôle dans Têtes d’affiche, chez VRAK, elle a ensuite tenu la vedette du film La chute de Sparte.

Puis, dans quelques mois, elle sera de retour au petit écran dans la série Mon fils, une dramatique qui dépeint le quotidien d’un adolescent schizophrène incarné par Antoine L’Écuyer. Lili-Ann De Francesco y incarnera la petite amie du personnage principal, qui met un terme à leur relation en début de parcours.

« J’ai été contente de pouvoir jouer une Latina ! On n’est pas nécessairement habitués à voir la belle fille populaire de l’école qui est aussi d’origine latine, mais il y a de plus en plus d’ouverture face à la diversité. Je trouve ça l’fun de voir qu’on est rendus là. On est presque rendus en 2020 après tout.»

► L’album de Lili-Ann De Francesco est présentement en vente. Le lancement aura lieu lundi, 17 h, au Ministère.