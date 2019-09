La prochaine vague

Jesperi Kotakaniemi a 19 ans. Ryan Poehling et Nick Suzuki ont 20 ans. Josh Brook, Cale Fleury et Cayden Primeau ont aussi 20 ans. Cole Caufield, qui passera l’hiver avec les Badgers de l’Université du Wisconsin, a 18 ans. Alexander Romanov, qui restera avec le CSKA de Moscou pour une dernière année, a 19 ans.

Huit noms, huit beaux espoirs et huit joueurs qui n’ont pas l’âge légal pour consommer une bière aux États-Unis.

Des huit joueurs, Kotkaniemi est l’unique joueur du CH avec l’expérience de la LNH. Mais il ne restera pas longtemps avec ce statut. Depuis le début du camp d’entraînement, Suzuki a montré qu’il a le talent pour faire ses débuts dans la LNH. Il a gagné la confiance de Claude Julien avec du jeu intelligent et responsable. Il a aussi bien joué au centre qu’à l’aile droite.

Exclu des séries pour la deuxième année d’affilée en avril dernier, le CH a martelé un message d’espoir. Marc Bergevin a prôné la patience en disant que son équipe se dirige dans le bon chemin en raison de l’abondance de bons espoirs et d’une banque de choix bien garnie. Depuis le repêchage de 2017, le Tricolore a parlé à 28 reprises : 10 fois en 2019, 11 fois en 2018 et 7 fois en 2017.

Pour le repêchage de 2020, qui se déroulera au Centre Bell, le Canadien a déjà 12 choix en banque avec un choix de 1er tour, deux choix au 2e tour, un choix de 3e tour et quatre choix de 4e tour, notamment.

Après le trou noir de 2008 à 2016, Trevor Timmins et ses hommes de confiance ont fait du bon travail au cours des dernières années. Ils ont regarni la banque d’espoirs à toutes les positions. Mais il faudra encore patienter avant d’en récolter pleinement les fruits.

Si le Canadien a enfin un bel avenir, il n’y a rien d’acquis pour cette saison. La bande à Claude Julien devrait encore une fois se battre pour une place en séries. Dans la division Atlantique, le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston resteront très difficiles à déloger des trois premières positions. Pour rêver d’une participation aux séries, le Tricolore devra distancer les Panthers de la Floride et les Sabres de Buffalo pour terminer en quatrième position ou espérer la présence de cinq équipes de sa division en séries.

À l’attaque, Jonathan Drouin pourrait posséder les clés d’une participation en séries. Mais il demeure un mystère. À sa première saison à Montréal, Julien a misé sur lui au centre. Un constat d’échec. L’an dernier, il a principalement joué à l’aile gauche en compagnie de Max Domi. À l’aube de sa troisième saison avec le CH, le numéro 92 se promène entre le flanc droit et le flanc gauche. C’est à se demander si Drouin finira par dénicher le bon rôle au sein de cette équipe.

Depuis la conclusion de la dernière saison, Drouin a fait une promesse, celle d’offrir du jeu plus constant. À 24 ans, il est encore jeune. Le talent ne fait aucun doute, mais il doit trouver une façon de s’établir comme l’un des bons attaquants de la LNH. Sans quoi il aura les partisans sur son dos.

Avec le départ d’Andrew Shaw, il y aura un vide à l’aile droite. Julien pourrait confier cette responsabilité à Nick Suzuki. Brendan Gallagher, qui a marqué 30 buts ou plus à ses deux dernières saisons, restera la boule d’énergie de l’équipe. Max Domi, Phillip Danault et Tomas Tatar suivront aussi le train Gallagher.

Chiarot, qui a signé un contrat de trois ans et 10,5 millions, apportera une bonne dose de robustesse. L’ancien des Jets de Winnipeg n’a rien d’une fusée, mais il constitue une légère amélioration par rapport à Jordie Benn.

À la ligne bleue, le CH amorcera sa saison avec son capitaine en santé. Shea Weber formera encore un duo avec Victor Mete. Jeff Petry et Ben Chiarot compléteront le top 4.

Brett Kulak aura aussi sa place régulière en défense. Les Mike Reilly, Christian Folin et Cale Fleury seront en lutte pour le poste de sixième défenseur. Josh Brook pourrait également venir faire son tour à Montréal, mais il aura besoin de passer du temps en compagnie de Joël Bouchard à Laval avant d’aspirer à un plus grand rôle.

Ça n’a rien d’un secret, Carey Price contrôlera encore une fois le destin de cette équipe. Avec un Price au sommet de son art, le CH aura une chance d’atteindre les séries. Et contrairement à l’an dernier, Keith Kinkaid devrait permettre à Price de mieux respirer. À 30 ans, Kinkaid a un bon bagage d’expérience avec un peu plus de 40 matchs à ses deux dernières saisons au New Jersey. Il fera oublier sans trop de problèmes Antti Niemi.