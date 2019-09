L’effet thérapeutique de la CAQ

Et même parmi des libéraux « libérés » de la chape de plomb qui a enveloppé le PLQ sous la direction de Philippe Couillard, premier premier ministre québécois à s’afficher ouvertement antinationaliste. Il portait un regard hautain et a tenu des propos offensants sur les francophones qui soufflaient, selon lui, « sur les braises de l’intolérance ».

Plusieurs ont alors eu le sentiment d’être traités en citoyens de seconde classe moins disposés à respecter les règles de la démocratie et peu enclins à défendre les droits de la personne.

L’ex-premier ministre a ainsi servi de caution plus ou moins consciemment à ceux qui nous traitaient de racistes et autres épithètes du même acabit. Avec comme conséquence la culpabilisation d’un peuple inquiet de sa survie collective, mais ayant réussi pourtant à s’extraire de la culture catholique étouffante de toutes les générations jusqu’à la Révolution tranquille.

Philippe Couillard, neurochirurgien et non pas psychiatre, a tourné le fer dans la plaie. Les dernières années de pouvoir libéral ont été humiliantes et éprouvantes pour les francophones.