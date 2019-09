Legault peut remercier... Philippe Couillard

François Legault flotte sur un nuage d’approbation, après avoir établi une solide connexion avec les Québécois depuis un an. Ironiquement, il doit une partie de ce succès à son prédécesseur.

Lors de mon passage dans ce même bureau, en août 2018, Philippe Couillard m’avait paru désintéressé, malgré l’imminence du déclenchement de la campagne électorale. On se demandait ce qui le motivait à rester en poste, outre la défense des minorités.

Une élection n’est pas qu’un concours de compétences. Le médecin surdoué, mais froid, semblait peu sensible aux préoccupations du peuple.

À l’inverse, François Legault, plus simple et chaleureux, s’est montré au diapason des citoyens « ordinaires », à l’exception de son obsession pour les maternelles 4 ans, comme le révèle ce samedi notre sondage. Son nationalisme fait mouche, et de toute évidence, la laïcité a plu.