Les hauts et les bas de la nouvelle ère caquiste

« C’est un gouvernement hyperactif, estime Éric Montigny. Ils ont rappelé la chambre dès les premières semaines après l’élection. Ils ont fait avancer les éléments les plus difficiles de leur agenda [NDLR Laïcité et immigration] en début de mandat, mais ils ont tout de même réussi à se maintenir en lune de miel. »

Frédéric Boily, de son côté, remarque une certaine « inexpérience » en début de mandat, notamment dans la réforme de l’immigration. Le ministre Jolin-Barrette s’est fait taper sur les doigts par la Cour supérieure, après avoir annulé le traitement des 18 000 dossiers en attente, avant même l’adoption de son projet de loi. « C’est vrai que le gouvernement agit des fois un peu trop rapidement, par contre c’est ce qui était annoncé. On avait promis, avec la fin du bipartisme traditionnel, que les choses avanceraient. Donc, c’est un peu normal qu’on ait senti au départ ce sentiment de précipitation. »

Quel type de nationalisme ?

Nouveau dans le paysage politique, le nationalisme de la CAQ est encore en train de se définir. L’historien Éric Bédard y voit un « nationalisme sans conséquence », comme celui qui prévalait avant la Révolution tranquille et le début des revendications constitutionnelles auprès d’Ottawa. « C’est comme à l’époque de ce qu’on a appelé “la survivance”, qui va, en gros, de 1840 à 1960, donc après les Patriotes. C’est un nationalisme plus symbolique, plus culturel, un nationalisme d’affirmation, mais non de contestation plus frontale. »