Les Titans balaient leurs adversaires régionaux

Les Titans de Limoilou ont causé une certaine surprise en disposant des Élans de Garneau par la marque de 19-17, samedi, sur le terrain des finalistes du Bol d’Or.

Avec ce gain, les Titans présentent maintenant un dossier de quatre victoires et deux revers, le même que celui des Élans, mais ils seront avantagés par le bris d’égalité si les deux formations terminent la saison avec la même fiche.

«Je suis très content de présenter une fiche de 3-0 contre les clubs de la région, a déclaré l’entraîneur-chef Dave Parent dont la troupe avait défait Lévis-Lauzon et CNDF plutôt cette saison. On voulait disputer une partie à domicile dans les séries éliminatoires et nous atteindrons notre objectif du début de saison si on bat Saint-Jean-sur-le-Richelieu la semaine prochaine. On savait que c’était réalisable et on doit continuer de travailler. C’est une grosse victoire, mais le plus important est qu’on a rebondi de belle façon après la défaite contre le Vieux Montréal.»

Les Titans ont réussi trois interceptions. Félix Bouchard en a réussi une dans la zone des buts et Mathieu Déry a réalisé un larcin à la porte des buts. Edouard Doyon a complété dans le territoire des Élans. Les Titans ont également stoppé les Élans à trois reprises en situation de 4e essai.

«On a gagné la bataille des revirements et on savait qu’il s’agirait d’un aspect très important, a indiqué Parent. Nous avons été deux en deux en 4e essai. On a très bien fait dans le football de situation. À 12-1 en notre faveur, on a laissé 16 points sur le terrain au 2e quart et ces points ont failli venir nous hanter en fin de match. On doit apprendre l’instinct du tueur. Contre un excellent front défensif, on a gagné 260 verges au sol. Chapeau à nos porteurs et à notre ligne offensive.»

Auteur d’un touché sur une course de 105 verges pour les vainqueurs, Olivier Savard a complété le match avec des gains de 166 verges en 13 courses.

Revirements coûteux

Claude Juneau a rapidement résumé le match. «Crédit à Limoilou qui a joué son meilleur football mais, de notre côté, on n’a vraiment pas bien joué. On a commis deux échappées sur des 4e essai et un en raison de mauvais échanges et on a lancé trois interceptions. Sur deux dégagements, des mauvaises remises ont mené à deux simples. On ne peut pas gagner en commettant sept revirements.»

Encore ennuyé par une blessure à une cheville, le quart-arrière Tristan Blais n’a pas affronté les Titans. C’est la recrue Charles Perreault qui a obtenu le départ. «Charles n’a pas mal fait, mais il s’agissait de son premier départ en carrière, a indiqué Juneau. Les autres auraient dû l’appuyer. On doit mieux jouer collectivement. Après avoir marqué un touché en fin de match où notre quart-arrière a été dardé, nous avons recouvert le botté court, mais les officiels ont décerné une pénalité à notre joueur qui avait recouvert le ballon. C’est ambigu et j’ai hâte de revoir le film. On n’aurait toutefois pas dû se retrouver dans cette situation.»

Les Élans étaient aussi privés du vétéran porteur de ballon Émile Malenfant et Jonathan Lapointe est tombé au combat tôt dans la rencontre.

Défaite du Notre-Dame

Dans un match beaucoup plus serré que plusieurs l’auraient pensé, le campus Notre-Dame-de-Foy (2-4) s’est incliné par la marque de 47-42 devant les Phénix d’André-Grasset qui demeurent la seule formation invaincue du circuit.

«Nous avons été dans le coup jusqu’à la fin, a indiqué l’entraîneur-chef Marc-André Dion. Je n’ai rien à cirer des victoires morales. On doit gagner des parties pour avancer au classement.»

À son deuxième départ, la recrue Bahati Malira a lancé trois passes de touché.