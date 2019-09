LNH: des nouveaux venus d’impact

À l’aube du début de la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs équipes comptent sur des nouveaux venus. Voici un palmarès des hockeyeurs qui pourraient avoir le plus grand impact sur leur nouvelle formation.

Sergei Bobrovsky, gardien de but, Panthers de la Floride

Photo d'archives, AFP

Après la retraite de Roberto Luongo et le départ vers la Caroline de James Reimer, les Panthers ont dû réagir vite pour leur trouver un remplaçant digne de ce nom. Or, ils ont obtenu le très convoité gardien de but russe Sergei Bobrovsky. Le double récipiendaire du trophée Vézina est régulier comme une horloge depuis son arrivée avec les Blue Jackets de Columbus en 2012. S’il connaît une bonne saison, Bobrovsky pourrait ramener les Panthers en séries pour une première fois en quatre ans.

Artemi Panarin, ailier gauche, Rangers de New York

Photo d'archives, AFP

L’autre joueur russe de ce palmarès, Artemi Panarin, s’ajoute à l’attaque en reconstruction des Rangers de New York. Panarin a été le meilleur marqueur des Blue Jackets lors des deux dernières saisons et revendique quatre campagnes de plus de 70 points, soit toutes les années depuis son arrivée dans la LNH.

P.K. Subban, défenseur, Devils du New Jersey

Photo d'archives, AFP

Après une saison plus difficile en 2018-2019, P.K. Subban cherchera à se relancer avec la défensive des Devils du New Jersey. C’est connu, Subban n’aime pas être dans l’ombre et ce nouveau départ sera possiblement bénéfique pour celui qui devait composer avec la présence de Roman Josi, de Mathias Ekholm et de Ryan Ellis avec les «Preds». Subban devrait aussi être un ambassadeur sur la glace et à l’extérieur pour les Devils.

Phil Kessel, ailier droit, Coyotes de l’Arizona

Photo d'archives, AFP

L’Américain de 31 ans s’attaquera à tout un défi avec les Coyotes de l’Arizona. Loin des Crosby, Malkin et compagnie, Kessel devra porter l’attaque des Coyotes sur ses épaules, comme il l’a fait avec l’attaque anémique des Maple Leafs de Toronto au début des années 2010. Il sera également intéressant de suivre le parcours d’Alex Galchenyuk avec les Penguins de Pittsburgh, obtenu en retour des services de Kessel.

Jacob Trouba, défenseur, Rangers de New York

Photo d'archives, AFP

Après avoir essayé maintes fois de quitter les Jets de Winnipeg, Jacob Trouba a enfin obtenu son transfert vers les Rangers cet été. Le défenseur de 25 ans devient automatiquement le numéro 1 à New York. Il a connu la meilleure campagne de sa jeune carrière en 2018-2019 grâce à une récolte de 50 points. Espérons pour les Rangers qu’il saura mériter son important salaire de 8 millions $ par année.

Matt Duchene, joueur de centre, Predators de Nashville

Photo d'archives, AFP

Matt Duchene avait besoin d’un changement après être devenu un indésirable du côté de l’Avalanche du Colorado. Avec les Sénateurs d’Ottawa, le troisième choix au total du repêchage de 2009 s’est refait un nom, incitant les Jackets à prendre une chance avec lui pour le dernier droit de la saison 2018-2019. Il s’amène avec les compétitifs Predators, mais devra s’illustrer au sein d’une ligne de joueurs de centre compétitive à Nashville comprenant notamment Ryan Johansen et Kyle Turris.

Joe Pavelski, joueur de centre, Stars de Dallas

Photo d'archives, AFP

Même s’il vieillit, Joe Pavelski est une menace offensive constante et un fin buteur dans la LNH. C’est une excellente acquisition pour les Stars, qui pourront faire jouer Pavelski au centre de leur deuxième unité. Sans compter la saison écourtée de 2012-2013, l’Américain collectionne les campagnes de plus de 60 points et de plus de 20 buts depuis 2011.

Mats Zuccarello, joueur de centre, Wild du Minnesota

Photo d'archives, AFP

N’étant pas le joueur le plus en vue de la LNH mais un exemple de constance, Mats Zuccarello tentera de rebondir suite à une saison marquée par les blessures. En 48 matchs la saison dernière avec les Rangers et les Stars, le Norvégien avait tout de même cumulé 40 points. Lorsqu’il est en santé, il flirte régulièrement avec le plateau des 55 points.

Justin Faulk, défenseur, Blues de St. Louis

Photo d'archives, AFP

Plus récent coup d’éclat d’une équipe de la LNH, Justin Faulk s’ajoute à un groupe de défenseurs relevé chez les champions en titre de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis. Faulk pourra certainement produire offensivement et camoufler quelque peu ses problèmes défensifs derrière Alex Pietrangelo et Colton Parayko. Dans son cas, c’est une dizaine de buts et une trentaine de points assurés.

Robin Lehner, gardien de but, Blackhawks de Chicago

Photo d'archives, AFP

Robin Lehner sort d’une excellente saison avec les Islanders de New York, ayant mis la main sur le trophée William-Jennings. Avec ce rythme, il pourrait passer devant Corey Crawford dans la hiérarchie des gardiens de Chicago si celui-ci connaît des difficultés. Il a obtenu 25 victoires en 46 rencontres, affichant une moyenne de buts accordés de 2,13 (troisième dans la LNH) et un taux d’efficacité de ,930 (deuxième).

Mention honorable à l’échange qui a envoyé Tyson Barrie et Alexander Kerfoot à Toronto, en retour de Nazem Kadri au Colorado. Ils pourraient tous jouer un rôle important dans leur formation respective. Autre mention honorable à Gustav Nyquist et Ryan Dzingel, deux joueurs qui offrent d’honnêtes performances et qui ont rejoint respectivement les Blue Jackets et les Hurricanes de la Caroline.