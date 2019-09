L’Opéra de Montréal vend 2000 pièces de costumes en quatre heures

MONTRÉAL | Plusieurs centaines de curieux ont fait la file sous la pluie pour fouiller dans les quelque 2000 pièces de costumes de l’Opéra de Montréal mises en vente samedi, parfois à la recherche de bien plus qu’un simple déguisement d’Halloween.

Les premiers acheteurs ont commencé à attendre dehors vers 5 h 15, à l’extérieur de l’Agora Hydro-Québec de l’UQAM.

Les portes ont été ouvertes une heure plus tôt que prévu, vers 9 h, car les cordons à l’extérieur étaient déjà remplis de gens, selon la directrice du marketing à l’Opéra de Montréal, Catherine Gentilcore. Elle estime avoir vu défiler entre 700 et 1000 personnes au total.

Photo AGENCE QMI, AMÉLIE ST-YVES

D’ailleurs, la file extérieure s’est maintenue tout l’avant-midi. Les organisateurs ont dû fermer boutique à 13 h, car il ne restait presque plus rien. La majorité des bottes, chapeaux et vêtements se détaillaient entre 5$ et 75$, avec quelques pièces plus dispendieuses.

Cette vente était la première dans l’histoire du costumier de l’Opéra de Montréal.

«Les choses s’accumulaient depuis 40 ans. Il était vraiment temps qu’on fasse un peu de ménage là-dedans» a expliqué Mme Gentilcore, agréablement surprise par la popularité de l’activité.

Professeur

Cette vente profitera notamment à des élèves de l’école primaire Laurendeau-Dunton de l’arrondissement LaSalle à Montréal. Un professeur d’art dramatique, Frédérik Todd, était sur place pour dénicher des trouvailles destinées aux élèves.

Photo AGENCE QMI, AMÉLIE ST-YVES

L’homme de 26 ans y a notamment trouvé des chapeaux et des vestons colorés pour les enfants.

« Je pense que les élèves vont aimer ça. Quant à ce que ça reste dans un costumier, aussi bien que ce soit utilisé quelque part », a-t-il mentionné.

Autrement, il y avait des gens à la recherche du costume d’Halloween parfait, mais aussi plusieurs amateurs de jeux de rôle médiévaux et fantastiques de type «grandeur nature».

Photo AGENCE QMI, AMÉLIE ST-YVES

Le jeune Raphaël Asselin, 9 ans, de Lachine, préparait déjà avec sa mère son prochain costume, à porter au grandeur nature du Duché de Bicolline à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie, au mois d’août 2020.«Des fois, je joue un gobelin, des fois, un marchand. Et on est dans un groupe qui n’aime pas la magie, alors on noie les magiciens

«Des fois, je joue un gobelin, des fois, un marchand. Et on est dans un groupe qui n’aime pas la magie, alors on noie les magiciens», a raconté l’enfant, amusé par les chapeaux à vendre.