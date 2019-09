Mondiaux de cyclisme: déception mais fierté dans le camp canadien

Si Marie-Soleil Blais est déçue de son résultat à ses premiers Championnats du monde de cyclisme sur route, sa coéquipière Karol-Ann Canuel estime que «toute l’équipe canadienne peut être fière de ce qu’elle a accompli» à la course sur route élite de samedi, à Yorkshire, en Grande-Bretagne.

À leur première présence aux Mondiaux, Blais et Gabrielle Pilote-Fortin n’ont pas été en mesure de compléter l’épreuve. La première des deux – une cycliste de Saint-Rosaire – a été blessée à un genou au Tour cycliste féminin international de l’Ardèche, en France, il y a deux semaines, ce qui a compliqué sa préparation.

«Je me suis ouvert le genou, probablement sur un frein à disque, et j’ai pris sept jours de congé qui n’étaient pas prévus. Je pense que ç’a joué contre moi, mais j’ai fait du mieux que j’ai pu, a-t-elle expliqué. Dans un groupe qui a été forcé d'arrêter parce qu’il était trop loin derrière, je suis vraiment déçue du résultat. Mes jambes n’étaient pas au rendez-vous et c’est rare que ça arrive.»

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten a offert tout un spectacle en solo, en route vers le premier titre mondial de sa carrière grâce à un chrono de 4 h 06 min 05 s. Sa compatriote Anna Van Der Breggen, coéquipière de Canuel chez Boels-Dolmans, a décroché l’argent. L’Australienne Amanda Spratt a complété le podium.

Alison Jackson (+5:20) a été la plus rapide de la formation canadienne, elle qui a été la 16e à franchir la ligne d’arrivée, tandis que Sara Poidevin (+5:38) a conclu les 149,4 kilomètres au 42e rang. Canuel l’a suivie de près, au 46e échelon, à 5:51 de la gagnante.

«Ç’a vraiment été une course difficile. Un groupe est parti après la deuxième montée de la journée et je suis restée dans le peloton, mais ça roulait vraiment vite aussi en arrière. Je suis contente que ce soit fini», a admis la Gatinoise, qui avait pris le 12e rang de la course contre-la-montre plus tôt cette semaine.

Conditions défavorables

Canuel a confié qu’elle était très stressée avant le départ, notamment en raison des forts vents et de la difficulté du parcours.

«Les Championnats du monde sont toujours plus stressants, mais nous étions prêtes pour une grosse journée. J’étais trop loin en commençant les montées et je n’aurais pas été capable de suivre la cadence. Je suis devenue équipière à ce moment-là et j’ai voulu aider Alison pour un éventuel sprint. Elle a été rattrapée dans un des derniers virages lorsqu’elle occupait la quatrième place.»

Dimanche, les Québécois Hugo Houle, Antoine Duchesne, Guillaume Boivin et James Piccoli seront en action aux Mondiaux, à l’occasion de la course sur route chez les élites.