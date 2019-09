MTelus : party d’anniversaire réussi pour Éric Lapointe

MONTRÉAL | Éric Lapointe aurait-il pu fêter ses 50 ans ailleurs que sur scène? Samedi, soir même de son anniversaire, le rockeur chouchou du Québec ne s’est pas contenté de sagement souffler les bougies d’un gâteau d’anniversaire, il a mis le feu à un MTelus rempli à craquer et quasi hystérique par moments.

En fait, gâteau d’anniversaire crépitant il y a eu, vers 21 h 30, apporté par les deux petits garçons d’Éric, Christophe-Arthur et Édouard. Le signal était donné pour qu’une partie du parterre commence à entonner «Bonne fête» au jubilaire.

Le reste de la soirée, ce fut une communion totale et survoltée entre un artiste adulé (le mot est presque faible) et sa horde d’admirateurs et d’admiratrices indéfectiblement fidèles. L’expression «mettre le feu» est éculée, mais s’applique pleinement quand on parle de la bête de spectacle qu’est Lapointe : il provoque le délire chaque fois qu’il empoigne le micro.

Ce samedi 28 septembre n’a pas fait exception. Le public n’avait cure de l’avoir attendu 30 minutes de plus que prévu, au début : la clameur monstre qui s’est élevée, quand les lumières se sont éteintes, a presque enterré les premières paroles de «L’envie», classique emprunté à Johnny Hallyday, que Lapointe a gravé sur son dernier album, «Délivrance» (2018). Le morceau n’était pas terminé que le tout-MTelus battait des bras à l’unisson, et que nos tympans bourdonnaient déjà.

Lapointe a enchaîné avec «Invitez les vautours», pièce-titre de son deuxième album, puis s’est appliqué à prouver que l’âge n’est qu’un chiffre en se transformant en véritable tornade sur «Bobépine». Il a terminé l’emblématique chanson dos aux gens, en allant piocher sur les cymbales de son batteur, puis en revenant balancer une baguette dans la foule.

«J’peux pas vous dire comment j’suis bien avec vous autres, à soir!» a hurlé un Éric Lapointe transi de bonheur, à mi-parcours de sa prestation, alors que l’assistance achevait de chanter «Un beau grand slow», avec seulement peu d’aide de sa part.

Que des «hits»

Lapointe s’est probablement offert un cadeau à lui aussi en enchaînant ses plus grands succès en ce rendez-vous spécial. Toujours de noir vêtu et le cou encerclé de sa lourde chaîne, cigarette au bec, il a dégainé ses «1500 miles», «Qu’est-ce que ça peut ben faire», «Ma gueule», «Coupable», «On commence à s’quitter», «Le ciel de mes combats»», « Marie Stone», «Les Boys», «Mon ange», «Motel 117», et même «Ordinaire», de Robert Charlebois. Nommez ses «hits», ils y étaient presque tous. Chaque fois, le parterre a joint ses voix à la sienne, connaissant refrains et couplets par cœur.

Le cap des cinq décennies avait servi de prétexte à Éric Lapointe à s’offrir le «show de sa vie» sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été de Québec, en juillet, avec une flopée d’invités spéciaux. Il avait ensuite remis ça au Festival de montgolfières de Gatineau, début septembre.

Mais on ne célèbre jamais trop quand on s’appelle Éric Lapointe, et l’occasion valait le coup de trinquer à nouveau.

À Montréal, on ne s’étonne pas que le chanteur ait choisi le MTelus, défunt Métropolis, salle qu’il a embrasée plus d’une trentaine de fois en carrière, pour amorcer sa nouvelle décennie, la journée exacte du début de celle-ci. Samedi, Éric Lapointe n’avait qu’une seule amie pour l’accompagner, sa partenaire de tournée depuis un an, Noémie Lafortune, qu’il a coachée à «La Voix» en 2018. La jeune femme s’est notamment jointe à son mentor pour interpréter «Shallow», qu’Éric Lapointe rêvait de s’approprier après avoir vu le film «A Star Is Born».