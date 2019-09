Party disco

Vous avez un petit côté Justin et vous aimez vous costumer, prendre la couleur du plancher, du pays, de l’occasion ? Le 13 octobre, le dimanche du week-end de l’Action de grâce au Centre Bell, je me demande si ce ne sera pas plus un party qu’un spectacle puisque tout le monde est invité à se déguiser disco comme dans les années 70.

Qui est derrière tout ça ? PA Méthot qui, comme le sera Guy Lafleur dans peu de temps, est devenu une véritable bombe depuis qu’il a été opéré au cœur.

Un méchant mélange d’humour et de musique puisque sur scène se succéderont et s’amagalmeront les Michel Barrette, Anthony Kavanagh, Dominic Paquet, Jonathan Roberge et Billy Tellier.

Et côté musical, Nanette Workman, Martin Stevens, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau.

On rendra hommage au groupe ABBA, et, c’est spécial, on a invité le band mythique The Trammps de Philadelphie qui chantera assurément « Disco Inferno ».

Ça va lever.

On fait ça un dimanche.

Pas de match du Canadien et congé de l’Action de grâce le lendemain. Il y aura sûrement une grosse boule en miroir au plafond.

HI ! HA !

Ça vous fera du bien de retourner dans les années 70.

Grosse moustache pour les gars, bottes en cuir verni pour les filles, la chaîne en or dans le cou, personne ne connaissait le mot « inopinément » et le gaz était à 50 cents le litre.

C’était l’époque avant Roland Hi ! Ha ! Tremblay parce que Michel Barrette ne pouvait enlever ses dents.

Ah oui, en 1975, Justin avait 4 ans.

T’AUSSI

« Ben oui, moi aussi je marche. Laissez-moi tranquille, je m’en vais chez la coiffeuse. » (Michèle Richard)

Claude Julien : « On aurait dû envoyer Drouin à la manifestation parce qu’on souhaite “climarche” cette saison. »

Un seul verre de bière m’a rendu saoul. Le onzième.

De Christian Royer, l’ancien de Molson : « Ça donne quoi d’avoir de la mémoire si t’es pas rancunier... »

Absence remarquée à la manifestation pour le climat. Où était Guy Lafleur ?

À MARDI

N’oubliez pas de changer de mois dans la nuit de lundi à mardi.