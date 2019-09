Sainte-Marie (Ontario): aux pays des Hurons

À la fin du mois d’août dernier, je suis allé pour la première fois dans l’ancien pays des Hurons près du lac du même nom. C’était en Ontario que se trouvait le territoire ancestral des Hurons avant que les Iroquois, leurs ennemis, les massacrent et les forcent à se réfugier près de Québec. Par ailleurs, la réserve de Wendake, l’une des plus en santé économiquement et culturellement de tout le Canada, a été créée pour accueillir les réfugiés hurons, ces alliés de toujours des Français.

La ville de Sainte-Marie en Ontario, à deux heures de voiture au sud de Sudbury, fut à l’origine une mission jésuite. Dans mes jeunes années, quand on me parlait des « saints martyrs canadiens », j’étais distrait et je comprenais que c’était les Hurons, les bourreaux, dans cette histoire. Pas du tout ! Les Hurons étaient d’indéfectibles alliés, qui subissaient le même sort cruel que les prêtres aux mains des Iroquois. Ulcérés contre les Français depuis que Champlain avait abattu deux de leurs trois chefs, les Iroquois ne décoléraient pas. Et les Hurons qui faisaient la traite des fourrures avec les Français n’ont pas échappé aux foudres de la plus bagarreuse des nations.

Photo Gilles Proulx

À Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, on retrouve une reconstitution de l’ancienne mission jésuite chez les Ouendats en Huronie, sur les lieux mêmes où elle s’érigeait jadis, avec les pères Brébeuf et Lalemant. C’est une histoire de plus en plus méconnue que l’on redécouvre ici et qui nous rappelle la soudure entre Français et Indiens (ainsi que la Loi les nomme toujours) au temps de la Nouvelle-France.

Photo Gilles Proulx

Établie en 1639, cette mission importait, croyez-le ou non, du bétail de Québec. Ça veut dire que des vaches, des chèvres et des cochons faisaient le voyage en canot d’écorce et barges avec 50 points de portage sur 1300 km.

Photo Gilles Proulx

Hélas ! Vous connaissez la fin. En 1648, les Iroquois attaquent. Plusieurs centaines de Ouendats sont capturés et tués. Les pères jésuites prisonniers sont suppliciés. Les survivants incendient la mission et retournent à Québec.