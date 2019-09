Sauf qu’en dressant la liste des 50 meilleurs joueurs, la tâche devient de plus en plus complexe en raison de la parité dans la Ligue nationale. Les équipes sont plus compétitives parce que les jeunes joueurs s’imposent très rapidement.

Ils font la vie dure aux vétérans, mais aussi et avant tout, ils parviennent à s’inscrire au tableau en raison de leur talent, et aussi des résultats qu’ils déballent à chaque match.

Taylor Hall 12e, l’an dernier, et Drew Doughty (15e) n’apparaissent pas pour différentes raisons. Doughty a été l’un des joueurs ayant passé le plus de temps sur la surface de jeu, mais il a été incapable de produire comme il l’avait fait dans le passé. Il a probablement connu la pire saison de sa carrière, laissant le champ libre à d’autres défenseurs.

Et P.K. ? Les blessures et une saison en deçà des standards qu’il a établis au cours de sa carrière lui ont nui. Le vrai P.K. risque de se lever au New Jersey et il reprendra sa place parmi les défenseurs à surveiller.