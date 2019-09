Un diplomate veut garder les touristes québécois au Mexique

« N’ayez pas peur. Si vous venez à Cancún, vous retrouverez une ambiance bien meilleure qu’ailleurs avec de nombreuses attractions », a déclaré au Journal l’ambassadeur Alejandro Estivill Castro, consul général du Mexique à Montréal, au cours d’un entretien à ses bureaux du centre-ville plus tôt cette semaine.

Or, malgré cette flambée de violence, le diplomate Alejandro Estivill Castro veut se faire rassurant et affirme que son pays reste sécuritaire pour les touristes.

« Ce n’est pas plus dangereux qu’à plusieurs endroits aux États-Unis », insiste l’homme.

Pour le diplomate, les liens économiques entre le Québec et le Mexique dépassent l’industrie touristique ou même les 4000 travailleurs agricoles qui viennent aider nos fermiers chaque année. Les économies des deux pays sont de plus en plus liées.