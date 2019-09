60 000 personnes ont pris la navette fluviale

MONTRÉAL - La première saison estivale du service de navette fluviale reliant l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal s'est clôturée dimanche en présence de la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, qui en a fait le bilan.

Entre le 16 juin et le 29 septembre, près de 60 000 personnes ont effectué le trajet d'une vingtaine de minutes qui relie les deux quais. De ce nombre, on compte 8300 enfants et 4000 cyclistes. Mme Rouleau, qui est aussi députée de Pointe-aux-Trembles, a indiqué que des gens lui ont mentionné avoir vu leur temps de transport réduit de 45 minutes.

Un premier projet pilote avait permis à plus de 4600 personnes de tester ce service en pendant cinq jours en juin 2018.

En 2020, Chantal Rouleau aimerait voir le bateau reliant le quai de Pointe-aux-Trembles à celui du Vieux-Port s'intégrer plus officiellement au réseau de transport en commun. «Je souhaite que l'année prochaine, ça [le service de navette fluviale] soit intégré à la carte OPUS», mentionne-t-elle, en estimant le tout réalisable.

Mme Rouleau n'a pas pu chiffrer pour le moment le coût d'opération des deux bateaux qui ont assuré le service cet été, mais a semblé dire que celui-ci n'avait pas fait ses frais, faisant référence aux vélos en libre-service BIXI. «Au début, ce n'était pas rentable, mais aujourd'hui, ce l'est», a-t-elle mentionné.

Un coût de 3,50 $ par personne était nécessaire pour utiliser le service de navette fluviale alors que le tarif était de 4,50 $ pour les cyclistes.