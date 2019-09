À peine libre, encore arrêté pour proxénétisme

À peine sorti de prison pour avoir exploité une jeune femme, un rappeur aurait à nouveau forcé sa victime à se prostituer et à lui remettre tous ses gains.

Tommy Agnant-Perreault est sorti de prison le 25 juin dernier, après avoir passé un an et demi à l’ombre pour des accusations liées au proxénétisme.

Mais sa liberté fut de courte durée. Le 10 septembre, il s’est fait passer les menottes aux poignets par les policiers de Longueuil parce qu’on le soupçonne d’avoir forcé sa même victime à se prostituer à nouveau. Il est maintenant accusé de proxénétisme, traite de personne, agression armée, menaces, mais aussi de bris d’ordonnance et de non-respect de ses conditions.

M e Ève Malouin, procureure de la Couronne au dossier. Agnant-Perreault étend sur une table de l’argent et est assis aux côtés d’individus avec lesquels il lui était interdit d’être en contact, a-t-elle ajouté.

D’autres scènes sont filmées devant la prison de Rivière-des-Prairies, d’où il venait d’être libéré. On y voit une jeune femme inconnue sortir d’une BMW, lui donner une liasse de billets d’argent et lui mettre des colliers dorés autour du cou.

Et le rappeur « a eu l’audace » de diffuser cette vidéo incriminante en ligne à la fin du mois de juillet, a déploré la procureure.

Cette dernière a aussi expliqué au tribunal que la colocation entre l’accusé et la jeune femme aurait vite dégénéré cet été. Agnant-Perreault aurait été contrôlant et en aurait profité pour l’isoler, a-t-elle expliqué.

Lors d’une banale dispute, l’accusé aurait même lancé une chaise en direction de sa copine, qui a pu l’éviter de justesse. Il l’aurait menacée de mort après qu’elle se soit réfugiée dans la salle de bains, a détaillé la procureure. Il s’ensuivit une séparation, mais l’accusé aurait servi un avertissement à la jeune femme : elle a une dette envers lui. Selon lui, elle lui devait plus d’un an et demi de salaire pour le temps qu’il venait de passer en détention par sa faute, a résumé Me Malouin.