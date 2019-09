Cancer du sein: la Virée Rose se conclut dans la fête à Montréal

MONTRÉAL – C'était la fête dimanche après-midi, au parc Maisonneuve de Montréal, où se déroule la Virée rose, une activité qui a permis cette année de récolter plus de 100 000 $ pour la cause du cancer du sein.

Quelques centaines de personnes étaient présentes pour le spectacle gratuit offert par une brochette d'artistes comme Lulu Hughes, Jonas et les Porn Flakes, en guise de clôture de l’événement. La célébration caritative, amorcée depuis plusieurs mois déjà, sert à amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein, dont Mitsou Gélinas est la porte-parole.

«On fait de la recherche, évidemment, mais on est aussi en train de [développer] toute l'intelligence artificielle, et ça va donner des résultats qui vont se multiplier. Donc les dons que vous faites ces années-ci à la Fondation du cancer du sein, ils sont déterminants», a expliqué l’animatrice et femme d'affaires.

Les participants à la Virée rose ont réussi à amasser plus de 106 000 $ cette année. Ce sont 6500 Québécoises qui apprennent annuellement qu'elles sont atteintes d’un cancer du sein. La Virée Rose permet d’encourager les activités sportives comme le golf, la marche ou le vélo pour accélérer la guérison, comme l’explique une équipe canadienne de femmes de bateaux-dragons qui a survécu au cancer du sein.

«C'est vraiment bon. On en a qui font du lymphœdème, puis ça les aide beaucoup à bouger les bras. Depuis ce temps-là, elles voient le changement. Ça les aide énormément.»

La Virée rose maintenant terminée, le mois de la sensibilisation au cancer du sein se tiendra à partir du 1er octobre.