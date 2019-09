Ce qu’on peut attendre d’un site de rencontre

Je m’étais juré que jamais je ne m’abaisserais jusqu’à m’inscrire sur un site de rencontre pour trouver un homme. Malheureusement Louise, après cinq ans de veuvage et rendue à 62 ans, je n’ai pas eu le choix que de m’y résigner. Je l’ai fait parce qu’une amie venait d’y faire la connaissance d’un homme de son âge avec qui elle amorçait une relation intéressante. Ça m’a donc donné espoir de trouver moi aussi.

Malheureusement, mon expérience personnelle fut à l’opposé de la sienne. Je n’y ai croisé que des hommes sans intérêt pour les mêmes loisirs que moi, et dans le fond, des hommes sans intérêt tout court. Mon âge en premier ne les faisait pas triper. Ceux de 60 ans cherchent des femmes de 50 et même de 40 ans. Et ceux qui acceptaient quand même de me rencontrer ne le faisaient que pour prendre un café afin que ça ne leur coute pas trop cher, quand ils ne me demandaient pas carrément de payer pour ma consommation.

J’aimerais ça que vous me donniez le nom d’un site sûr à 100 % où les hommes qui s’inscrivent sont sérieux et surtout conscients que ce n’est pas parce qu’une femme a le même âge qu’eux qu’elle devient inapte à leur faire une bonne et belle compagne. Qu’ils nous donnent au moins la chance de nous présenter avant de nous rejeter.

J’ai demandé à mon amie si elle avait fait quelque chose de particulier pour tomber aussi vite sur un bon numéro, et il semble que non, elle n’a rien fait de particulier, elle s’est juste laissée guider par son instinct. Mais comment peut-on être certaine de la valeur de son instinct ? Quand je lui en parle, elle me fait sentir que je manque de souplesse et que mes critères d’acceptation d’une rencontre sont trop rigides. Qu’en pensez-vous ?

Une qui cherche en vain l’âme sœur

On dit souvent que l’instinct ne ment pas. Mais comment faire cette affirmation avec assurance alors que parmi les multiples définitions du mot il en est une qui dit : « L’intuition, le sentiment opposé à la raison. » Le fait de se fier à son instinct suppose donc une partie d’abandon, et par le fait même une partie de risque.