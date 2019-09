C’est arrivé la semaine du 29 septembre

Photo d'archives de la Ville de Montréal, VM105-Y-3_058-013.

Après une brillante carrière junior avec les Citadelles et les As de Québec, le joueur de centre Jean Béliveau signe avec le Canadien de Montréal. « Le grand Jean », ou « Gros Bill », commence sa carrière avec le Canadien en compagnie de Maurice Richard, Toe Blake et Bernard Geoffrion. Son leadership s’affirme surtout dans les années 1960, où il mène l’équipe à dix conquêtes de la coupe Stanley avant d’annoncer sa retraite au terme de la saison 1970-1971. Reconnu pour son élégance, Béliveau est décoré de l’Ordre du Québec et de l’Ordre du Canada.