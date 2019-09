Couleurs au sommet

Quoi de mieux pour admirer les couleurs que d’atteindre quelques sommets de la région, tout en relevant le défi d’une randonnée automnale en hauteur.

Mont St-Magloire

Photo courtoisie, Parc régional du Massif du Sud

Pour atteindre le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches (917 m) et admirer les montagnes du nord du Maine ainsi que la ville de Québec, il faut franchir les 13,9 km du parcours du mont Saint-Magloire, présentant un dénivelé de 467 m, puis gravir la tour d’observation au sommet. Cette randonnée du parc régional du Massif du Sud traverse des érablières, l’habitat de l’orignal, des sapinières denses et des étendues de lichen. Par ailleurs, en suivant le parcours L’Exploration (16 km), les randonneurs auront l’occasion de gravir le mont Chocolat, ainsi qu’une section du mont du Midi, presque aussi haut que le mont Saint-Magloire. Quant au parcours des Géants (18 km et d’une durée approximative de huit heures), il se rend au sommet de la plus haute montagne, sillonne l’habitat du plus grand animal de la forêt (orignal) et croise des arbres d’âge vénérable. Voilà d’où provient son nom.

massifdusud.com

Acropole-des-Draveurs

Photo courtoisie, Sépaq/Steve Deschênes

On dit de lui qu’il est légendaire. Les randonneurs qui l’ont emprunté ont d’ailleurs toujours beaucoup de péripéties à raconter, et leur courage à vanter, au retour. Le sentier de l’Acropole-des-Draveurs du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie dans Charlevoix présente un dénivelé de 800 m et un niveau difficile. Au fil de ses 11,2 km (aller-retour), il accueille les aventuriers à travers un univers forestier, puis dans un milieu alpin, offrant une flore et des paysages changeants. À son sommet, la récompense des randonneurs est spectaculaire, puis la vue sur la rivière Malbaie et les monts environnants impressionne par sa beauté.

Mont Andante

Photo courtoisie, Sépaq/Mathieu Dupuis

Dans le parc national de la Jacques-Cartier s’élève le mont Andante, haut de 809 m. Imaginez la vue à son sommet après avoir parcouru les 16 km du sentier Scotora pour s’y rendre, puis en revenir émerveillé. Ce trajet se faufile en partie sur un site de portage reliant la région de Québec et celle du Lac-Saint-Jean qu’utilisaient les Premières Nations il y a bien longtemps. Marchez dans leurs pas, le long de ce sentier historique. Le populaire parcours nommé Les Loups représente également un défi avec ses 447 m de dénivelé et ses 11 km (aller-retour), puis dévoile des vues saisissantes des vallées de la Jacques-Cartier et de la Sautauriski.

Mont du Lac-des-Cygnes

Photo courtoisie, Sépaq

Au parc national des Grands-Jardins, le sentier du mont du Lac-des-Cygnes (8,66 km aller-retour) grimpe directement à 980 m d’altitude, alors que la boucle du Pioui (10,4 km), combinant une ascension soutenue et une randonnée sur les crêtes, permet l’observation de végétations très variées dont la taïga, la toundra, la forêt de feuillus, la forêt boréale, etc. Les deux trajets sont considérés comme difficiles par la Sépaq, compte tenu de leur dénivelé de 480 m. Au sommet de la montagne, les randonneurs posent un regard privilégié sur l’astroblème de Charlevoix (cratère d’origine météoritique) et sur le massif laurentien, alors que la végétation subalpine couvre le sol. Pour sa part, le sentier La Chouenne, de niveau intermédiaire, donne accès à un sommet de 730 m d’altitude dont le paysage séduit dès le premier des 4,8 km (aller-retour).

Mont Sainte-Anne

Photo courtoisie, Mont-Sainte-Anne

Que vous choisissiez de rejoindre les sentiers panoramiques au sommet du mont Sainte-Anne en faisant l’ascension de la montagne à pied ou en télécabine, les couleurs et les points de vue sur le fleuve et la région vous en mettront plein la vue.

Photo courtoisie, Mont-Sainte-Anne

Les 42 km de sentiers qui accueillent les aventuriers sportifs et les contemplatifs en font une destination de choix cet automne. Que ce soit par la Crête, un sentier très difficile à découvert, ou par l’un des sentiers en forêt comportant différents niveaux de difficulté, les randonneurs seront fiers d’atteindre le sommet. D’autres préféreront emprunter la télécabine pouvant accueillir huit personnes, pour profiter d’une ascension en douceur jusqu’à 800 m d’altitude, puis redescendre par le sentier des Pionniers offrant quelques belles percées visuelles. Informez-vous aussi sur les activités de La Grande Virée des Couleurs et les sentiers de vélo de montagne.