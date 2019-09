Des enquêteurs occupés

Les intrigues policières ont toujours eu la cote.

Part de mystère, impression d’être en mesure de recoller les morceaux du puzzle, envie de vivre l’adrénaline, le polar nous comble. Magnum PI, Columbo, Wallander, Fortier, nombreux sont les enquêteurs qui nous ont tenu en haleine. Et ce n’est pas terminé ! Actuellement, enquêteur est un métier très prisé à la télé !

Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis), Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) et Bruno Gagné (Michel Charette) dans District 31

Photo courtoisie, Karljessy

Le poste 31 jouit d’une solide équipe d’enquêteurs. Pas étonnant que le public les ait adoptés aussi facilement. Patrick est en quelque sorte la star de la station. Sergent-détective aux homicides, il a du flair et du leadership. On l’a vu monter en grade, tomber en amour, fuir le deuil et revenir en force, voire en héros. Stéphane est sergent-détective au crime organisé. Indépendant, il connaît tout le monde et sait protéger ses sources. On l’a vu flirter, être père de famille et se faire tirer. C’est un gars d’équipe protecteur sur qui les autres peuvent compter.

Photo courtoisie, Karljessy

Bruno est lui aussi sergent-détective aux homicides. Fidèle partenaire de Patrick, Bruno est à la fois grognon et doté d’un humour pince-sans-rire. Son grand cœur cache un terrible drame, celui d’avoir perdu femme et enfants dans un incendie. Il est donc complètement investi à démasquer ceux qui contournent la justice.

► Lundi au jeudi à 19 h à Radio-Canada Télé

Constance Forest (Isabelle Blais) dans Faits divers

Photo courtoisie

La chef-enquêteuse du bureau régional de Mascouche doit faire preuve de détermination pour conserver ses missions. Son travail est scruté par Frédérik et Antoine, enquêteurs du bureau des crimes majeurs de Montréal. Si le premier est séduit, le deuxième lui cherche toujours des bibittes. Constance n’est pas ménagée. Mère monoparentale, le père de ses enfants est un ex-policier corrompu dont la famille trempe dans des affaires illégales, ce qui l’amène parfois à être en conflit d’intérêts. Et on peut dire qu’il s’en passe des affaires sur la couronne nord ! Des maladresses qui tournent mal. Des crimes mal camouflés par des amateurs dépassés.

► Dès le 24 octobre sur Tou.tv extra

Victor Lessard (Patrice Robitaille) dans Victor Lessard

Photo courtoisie, Club Illico

L’enquêteur à la section des crimes majeurs résout des histoires particulièrement tordues. Il suit les indices laissés par des tueurs sanguinaires. Dans la 2e saison, il se retrouve dans la délicate position d’enquêter sur la mort d’un supérieur qui voulait sa peau. C’est que Victor est habité par des démons de son enfance, mais aussi par la mort de collègues dont la mission a mal tourné. Il est donc devenu célèbre, mais pas pour les bonnes raisons. Heureusement, il peut compter sur le soutien de sa collègue Jacinthe Taillon. N’en demeure pas moins que Lessard a un don pour la déduction et il arrive, peu importe les situations, à garder son sang-froid.

► Mercredi 21 h à Addiktv et Club illico

Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) dans Alerte Amber

Photo courtoisie, TVA

Elle est la chef de l’Escouade pour les personnes disparues. On la retrouve alors que son équipe est fragilisée par le décès d’une jeune fille qui n’a pu être retrouvée à temps. C’est elle qui mène l’enquête sur les disparitions d’Éliot et Logan Charbonneau. Le premier est un jeune autiste de 12 ans. Le second, un ado de 16 ans instable et perdu aux idées noires. Pour l’équipe de la capitaine Duquette, comme pour ses collègues Renaud Magloire et Lily-Rose Bernard, c’est une véritable course contre la montre.

► Lundi 21 h à TVA

Julie Beauchemin (Fanny Mallette) dans Mensonges

Photo courtoisie, Serge Gauvin / ADDIK TV

Elle est une enquêteuse intuitive ce qui lui a permis de coffrer des personnages dangereux. Cordonnier mal chaussé par contre puisque sa vie personnelle est loin d’être un long fleuve tranquille. Sa relation trouble avec son collègue Maxime Moretti en est un exemple. La mère monoparentale devient dans cette 4e saison chef-enquêteuse de l’Escouade Catharsis. Elle a mené des interrogatoires serrés sur des meurtres non résolus. Si elle excellait en huis-clos, on la retrouve cette fois-ci sur le terrain où elle fait dorénavant de l’infiltration.

► Mercredi 21 h à TVA

Sophie Duhamel (Julie du Page) dans 5e rang

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Cette sergente-détective de la Sûreté du Québec est une femme ambitieuse, cérébrale et séductrice. Elle est débarquée à Valmont pour enquêter sur la mort suspecte de Guy Bérubé, un agriculteur dont la ferme bio est reconnue, mais qui trempait dans des affaires croches. Elle s’impose auprès des résidents sans délicatesse, ce qui va à l’encontre des façons de faire de Frédéric Longpré, le policier local qui connaît tout le monde. Son mari, qu’elle trompe régulièrement, est son supérieur immédiat.

► Mardi 21 h à Radio-Canada Télé

Marie-Louise Cyr (Bianca Gervais) dans L’Échappée

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Enquêteuse à Sainte-Alice, Marie-Louise est sans doute un des personnages les plus équilibrés en ville. Une ville où il se passe de nombreux drames. Elle fait équipe avec Richard L’Espérance, un homme pour lequel elle a eu des sentiments, mais qui ne voit plus clair depuis qu’il fréquente la psychopathe Samantha. Marie-Louise est sensible et posée, mais ne se laisse pas impressionner. Elle est plus souvent qu’autrement sur les bonnes pistes.

► Lundi 20 h à TVA

Jean-François Lelièvre (Claude Legault) dans Appelle-moi si tu meurs

Photo courtoisie, Karine Dufour

Policier pour la Sûreté du Québec en Asie, Jean-François est rappelé pour enquêter sur la mafia italienne. Le hic, c’est qu’un des hauts placés de cette mafia est son ami d’enfance qu’il considère comme un frère. Une situation qui l’oblige à jouer sur deux tableaux en cachette tout en rassurant sa famille qu’il a laissée derrière.

► Disponible sur Club illico

Simone Vallier (Christine Beaulieu) dans Cerebrum

Photo courtoisie, Fabrice-Gaetan

Elle est enquêteuse au département des crimes majeurs de la police de Montréal. Elle est affectée à la disparition d’Anne, psychologue et conjointe d’un éminent psychiatre. Simone est indépendante et surtout workaholique. Si bien qu’elle devient obsédée par ses enquêtes alors que sa vie privée fout le camp. Ses recherches n’ont pas de limite. Elle en oublie parfois une certaine éthique. Son collègue, Danno Boulianne, tente de lui faire retrouver un certain équilibre.

► Disponible sur Tou.tv extra

L’inspectrice Dumouchel (Pascale Desrochers) dans Une autre histoire

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Elle suit depuis les premiers soupçons de Caroline les déboires de la famille Blanchette. Encore toute jeune, Caroline croyait que son père avait tué sa mère, ce qui expliquerait sa disparition et le fusil trouvé dans le mur de l’ancien appartement de son enfance. L’inspectrice Dumouchel s’est, d’une certaine façon, attachée à ces enfants abandonnés dont le père était inapte et la mère absente, cherchant à comprendre ce qui s’est passé. Elle veille sur eux de loin. S’assure que Jean-Olivier ne retombe pas dans des affaires croches. Mais elle n’est pas unidimensionnelle puisque l’on comprend aussi son affection pour Suzon, une transgenre, qui a élevé ces enfants.

► Lundi 20 h à Radio-Canada Télé