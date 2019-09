Des résistantes face au malheur

Il est de ces livres qui, partant d’un détail, nous font entrer dans un univers précieusement ciselé et qui va nous happer. C’est ce qui est à l’œuvre avec Les Foley.

Le roman Les Foley s’ouvre sur un court préambule. On est en 2019 sur une île marécageuse du Nouveau-Brunswick, à tirer sur une plante qui ne résiste pas parce que seuls des filaments la retiennent à la terre.

C’est en fait une plante « impitoyablement seule », à laquelle elle craint fort de ressembler. « Surtout [...] ne pas être comme elle : vaporeuse, sans commencement ni fin, accrochée à de fragiles rhizomes, sans solides attaches pour me retenir à la terre ».

Cinq récits se succéderont, chacun consacré à l’une des descendantes d’Eveline Foley. Ils seront traversés des mêmes repères. Le malheur, la guigne !, qui prend la forme d’un petit insecte dont la carapace beige est traversée de rayures noires. La douceur du lin. L’odeur de la tourbe et du caramel. La fleur pourpre de la Sarracenia purpurea.

Et la démission des hommes qui fait le malheur des femmes...

Eveline Foley est une fière Irlandaise. Mais la maladie de la pomme de terre, transmise par les « bêtes à patates », décime son pays. Elle en perd la tête et sa petite-fille Ann tente de faire face à cette folie soudaine causée par la misère et la terre stérile. Ann est surtout horrifiée qu’Eveline ordonne à son père de s’exiler avec ses enfants, direction le Canada. On est en 1847.