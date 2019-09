Guy Lafleur: passé proche

Guy Lafleur a la voix fatiguée, mais il va bien. Hier, il a fait quelques pas dans sa chambre d’hôpital et il souriait en racontant à quel point il avait passé proche d’y laisser sa peau :

« Flower » va bien et il a arrêté de fumer pour de bon. En plus, il va pouvoir recommencer à voler aux commandes de ses hélicoptères.

La plus grande manifestation de l’histoire du Québec ! Du jamais-vu dans les rues de Montréal ! Les hyperboles et les superlatifs ont coulé de source après la marche pour le climat de vendredi. Effectivement, 350 000 personnes selon les sources officielles, c’est du monde, beaucoup de monde. Un très grand succès pour une jeune ado bien encadrée par des lobbies de l’environnement.

Mais c’est quand même des pinottes comparées aux belles parades du Canadien. Le CH a toujours fracassé la ligne des 500 000 amateurs dans les années 1970 pour atteindre plus d’un million de Québécois dans les rues de la métropole, selon les autorités policières citées par Liliane Lacroix dans La Presse du 27 mai 1986.

Je vais avoir l’occasion de revenir sur le cas Jonathan Drouin. Pour l’instant, juste quelques mots. Que Claude Julien et Marc Bergevin ne lâchent surtout pas. Encore quelques efforts et ils vont pouvoir se débarrasser du dernier Québécois vraiment talentueux à avoir patiné dans un uniforme du Canadien. Quand Drouin sera bien brûlé et en dépression, ils auront gagné. Ils vont enfin avoir la paix. Bravo.