À la lumière de ce que nous apprenions cette semaine grâce à un lanceur d'alerte, certains d'entre vous se demandaient peut-être s'il est normal pour les services de sécurité d'enregistrer les conversations du président.

Il n'y a rien de surprenant à ce qu'on puisse disposer d'une retranscription d'une conversation du président américain. Je me permets de relayer les propos d'un ancien officier de la CIA. Selon Joel Willett le président Trump sait que la situation actuelle est parfaitement normale. Willett affirme d'ailleurs avoir écouté des douzaines de conversations de Barack Obama sans que ce dernier, contrairement au président actuel, ne réfère à la trahison devant une telle pratique.

Voici un extrait du texte de l'ancien agent: "Far from “spying” on the president, I was doing precisely the job that he and his senior advisers asked of me and my colleagues. While we don’t yet know exactly how the current whistleblower may have come to know the contents of the Zelensky call, these calls are, in Trump’s own words, “heavily populated.” He authorizes them to be so, as does every president — and for good reasons.". L'écoute des conversations présidentielles est courante, normale. Ce qui l'est moins c'est de revoir la classification de ses appels parce qu'on juge qu'il privilégie ses intérêts personnels. C'est ce que semble avoir fait l'entourage de Donald à plus d'une occasion.

