Julie Payette assistera aux funérailles de Jacques Chirac

De nombreux dignitaires, dont Julie Payette, Jean Chrétien et Jean Charest, vont se rendre en France pour assister au service solennel de l'ancien président français Jacques Chirac, lundi.

La gouverneure générale Julie Payette va diriger une délégation de représentants canadiens qui vont assister aux cérémonies qui se dérouleront à Paris, a annoncé dimanche le premier ministre Justin Trudeau.

L'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien et l'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, feront partie de la délégation.

Premier ministre de 1993 à 2003, Jean Chrétien a eu Jacques Chirac pour homologue pendant de nombreuses années, l'ancien président ayant été à la tête de la France de 1995 à 2007. Tous deux étaient de bons amis.

Dans un communiqué, le premier ministre Trudeau a offert ses condoléances à sa famille et aux Français, en soulignant que le grand homme d'État avait «servi le peuple français de manière remarquable au cours de sa longue carrière politique».

Pour sa part, le premier ministre François Legault a annoncé que ses prédécesseurs Lucien Bouchard et Jean Charest, qui ont tous deux été appelés à côtoyer Jacques Chirac, représenteront le Québec lors de la cérémonie.

M. Legault a également fait part de ses condoléances au peuple français. «Je veux aussi saluer la carrière remarquable d’un brillant politicien amoureux de son pays et de sa langue, à qui nous devons en bonne partie les liens d’amitié et de collaboration solides qui unissent le Québec et la France. Jacques Chirac était certainement de ceux qui ont inspiré ma passion pour la politique

Jacques Chirac est décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans.