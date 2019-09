Le Parti vert veut «taxer les robots»

VANCOUVER | Conscient que l’intelligence artificielle provoquera certaines pertes d’emploi, le Parti vert a annoncé dimanche vouloir imposer les compagnies chaque fois qu’elles licencieront un travailleur pour le remplacer par la technologie.

Ce montant imposé sera équivalent à l’impôt sur le revenu payé par l’employé licencié, a précisé le parti d’Elizabeth May.

Ces revenus serviront à financer des programmes d’éducation de reconversion afin que les salariés touchés par l’automatisation puissent se retrouver du bouler dans un autre domaine.

Si Elizabeth May reconnaît que les nouvelles technologies peuvent être bénéfiques pour l’économie lorsqu’elles fonctionnent avec des énergies renouvelables, elle insiste pour dire que leur déploiement doit être encadré.

«Nous pouvons montrer l'exemple aux autres pays sur la façon d'adapter l'innovation aux besoins d'une société juste», a ajouté Amita Kuttner, qui défend les couleurs du parti dans la circonscription de Burnaby North-Seymour, en Colombie-Britannique.

Mme May était d’ailleurs de passage dimanche dans cette province, où le Parti vert a deux députés et peut espérer en faire élire quelques autres le 21 octobre prochain, s’il faut en croire les plus récents sondages.