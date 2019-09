Lemieux et Lafleur méritent le même honneur que Crosby

Sidney Crosby a reçu un honneur historique vendredi soir en voyant son numéro 87 être retiré par la LHJMQ. Une première dans ce circuit.

Dans les heures suivant la cérémonie de Crosby, j’ai fait une liste des joueurs qui auraient la légitimité pour obtenir le même privilège.

Si le « 87 » ne pourra plus être porté dans le circuit Courteau, on fait quoi avec le « 66 » de Mario Lemieux avec les Voisins de Laval ou le « 4 » de Guy Lafleur avec les Remparts de Québec ?

Je crois que ces deux joueurs, qui ont devancé Crosby dans le classement des meilleurs joueurs des 50 ans de la LHJMQ, doivent recevoir le même honneur. Lemieux et Lafleur ont marqué l’histoire de ce circuit junior comme l’ancienne vedette de l’Océanic de Rimouski, mais à des époques différentes.

Le commissaire Courteau devra se pencher sur la question. Ça serait illogique qu’ils ne reçoivent pas une distinction similaire.

Une cérémonie

À mon arrivée à Rimouski, le propriétaire de l’Océanic, Alexandre Tanguay, m’avait promis une cérémonie extraordinaire pour le retrait du chandail de Sidney Crosby. Il avait raison.

Son organisation n’a pas raté son coup. Tout était parfait ou presque. Avec une cérémonie de plus de 60 minutes, c’était peut-être un peu long. Toutefois, je n’ai entendu personne se plaindre dans les gradins.

Les amateurs de Rimouski ont été des acteurs cruciaux de cette cérémonie. Du début à la fin, ils ont démontré à leur ancien numéro 87 qu’il n’a pas été oublié même près de 15 ans après son départ.

L’ovation de huit minutes et 35 secondes a lancé les festivités. Crosby a été touché par cette dose d’amour. Il ne s’attendait pas à un tel accueil. C’est la première fois que je voyais l’attaquant des Penguins de Pittsburgh dans une situation où il n’était pas en plein contrôle. Il a eu les yeux rougis à quelques occasions.

Durant son discours, c’était touchant de le voir s’adresser à ses parents, mais aussi à celui qui était le propriétaire de l’Océanic lors de son passage dans la LHJMQ, Maurice Tanguay.

Crosby n’a pas caché que M. Tanguay avait été l’une des raisons pour lesquelles il avait accepté d’évoluer à Rimouski. Des mots bien sentis.

Le spectacle Lafrenière

Ma visite à Rimouski m’a aussi permis de voir Alexis Lafrenière en action. Pas de doute qu’il possède un immense potentiel.

Le hockeyeur de Saint-Eustache possède un excellent coup de patin, une belle vision du jeu et un tir des ligues majeures.

Il se passe toujours quelque chose lorsqu’il est sur la patinoire.

Vendredi, le scénario parfait s’est concrétisé alors qu’il a inscrit le but vainqueur en prolongation lors de la soirée « Sidney Crosby » à Rimouski. Une descente qui a rappelé celles du « 87 » dans les rangs juniors. On verra si la suite de sa carrière sera aussi glorieuse. C’est bien parti.

Khari Jones a joué le livre

Photo courtoisie, Dominick Gravel

Antonio Pipkin a échappé bêtement le ballon alors que les Alouettes étaient à la porte des buts. Pourquoi Khari Jones n’a pas tenté un placement au lieu de s’entêter à vouloir marquer un touché ? Il souhaitait écouler le plus de temps possible pour éviter que les Lions puissent reprendre le ballon et gagner avec un placement. Je comprends sa décision. Pour ce qui est de Pipkin, il a coûté une autre victoire aux Alouettes. Depuis sa déconfiture de quatre interceptions l’an dernier, le pivot américain a perdu ses repères et sa confiance. Ses jours à Montréal semblent comptés.

Jonathan Drouin a perdu son ADN

Photo Martin Chevalier

Jonathan Drouin est un joueur troublé. Son rendement a été décevant durant le camp d’entraînement. Sa production n’a pas été au rendez-vous, et son engagement a soulevé des questions. C’est un athlète stressé qui saute sur la glace pour chacune de ses présences. Il joue pour ne pas faire d’erreurs. Ce n’est pas dans son ADN. Il a perdu sa créativité à l’attaque. Celle qui lui permettait de réaliser de petits bijoux. Où est-elle passée ? Elle a été perdue dans le système ultra conservateur du Canadien. Un beau gâchis.

Les Rays sont encore boudés

Photo courtoisie

Les Rays ont encore joué devant des foules décevantes même s’ils étaient en pleine course aux éliminatoires. C’est honteux. Les Rays font des miracles alors qu’ils possèdent la plus petite masse salariale du baseball majeur. Ils offrent un excellent spectacle. Ça va prendre quoi ? Une série de championnats contre les Yankees ? Une participation à la Série mondiale ? Le propriétaire, Stuart Sternberg, doit se poser les mêmes questions. Il devra donner un coup de barre dans un avenir rapproché. Ça ne peut plus durer.

Jean Pascal aura un duel intrigant

Photo Anne-Lovely Étienne

Jean Pascal devrait affronter Badou Jack en décembre. Un choix logique. Pascal s’est déjà incliné contre les champions Sergey Kovalev et Dmitry Bivol. Puis, les deux autres monarques des mi-lourds, Artur Beterbiev et Oleksandr Gvozdyk, s’affrontent le 18 octobre. En Jack, Pascal se mesurera à un adversaire crédible, mais aussi très prenable. Dans le jargon de la boxe, c’est un combat 50-50 où les deux acteurs ont des chances égales de l’emporter. Pascal peut-il encore sortir un lapin de son chapeau ? Ça ne serait pas surprenant.