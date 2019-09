Les Golden Knights s’éclatent contre les Sharks

Les Golden Knights de Vegas ont facilement vaincu les Sharks de San Jose au compte de 5 à 1, lors de leur dernier match préparatoire, dimanche soir, au T-Mobile Arena.

Jonathan Marchessault et Reilly Smith ont soutiré leur épingle du jeu avec un but et une mention d’aide chacun. William Karlson a également bien fait avec deux passes décisives.

Les autres marqueurs des vainqueurs ont été William Carrier, Jimmy Schuldt et Mark Stone.

Devant le filet des Golden Knights, Marc-André Fleury a repoussé 38 des 39 rondelles dirigées contre lui. Il a uniquement été déjoué par Danil Yurtaykin. De l’autre côté de la patinoire, Martin Jones et Aaron Dell se sont partagé le travail. Le premier a accordé quatre buts, tandis que le deuxième a été battu une fois.

Les Sharks auront l’occasion de se reprendre mercredi soir, alors qu’ils seront de retour dans la Ville du vice pour leur premier match de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey.