Près de 100 000$ pour Movember Canada

MONTRÉAL - Une randonnée de plus de 300 motocyclistes à travers les rues de Montréal, dimanche, a permis d’amasser près de 100 000 $ pour le cancer de la prostate et la prévention du suicide chez les hommes.

Les motocyclistes étaient vêtus de leurs plus beaux atours rétro, comme le veut la tradition de cette randonnée, qui s’est tenue dimanche dans 700 villes à travers 110 pays. Ces parcours, nommés Distinguished Gentleman’s Ride (randonnée du gentilhomme distingué) ont commencé en Australie et visent à amasser des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate et pour la santé mentale des hommes.

«Je le sais que les hommes, on a tendance à ne pas parler de nos problèmes, que ce soit de la santé physique ou mentale. C’est un bel événement pour susciter cette conscientisation-là. J’ai aussi mon oncle qui est décédé du cancer de la prostate, alors ça me touche aussi», a indiqué Joffrey Bienvenue, président de l’organisme The Northern Gents, qui coordonne l’événement à Montréal.

Le circuit, d’une distance d’environ 40 kilomètres, s’est amorcé à midi devant le marché Maisonneuve, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, pour se terminer à proximité des anciennes Shops Angus, dans Rosemont-La Petite-Patrie.

M. Bienvenue est très satisfait des 98 704 $ amassés qui seront remis à Movember Canada. L’événement caritatif, qui en était à sa septième édition, avait amassé environ 67 000 $ l’année dernière. Une partie de la différence s’explique par le fait qu’un minimum de 25 $ de dons était nécessaire pour participer cette année, ce qui n’était pas le cas lors des éditions précédentes.

La collecte se poursuit jusqu’à la fin du mois d’octobre.