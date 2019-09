Randonnée automnale prolongée

Si les couleurs saisonnières vous attirent dans la forêt pour une randonnée qui pourrait bien se prolonger au-delà d’une journée, assurez-vous d’être bien équipés.

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Manteau Flash Cloud Gore-Tex de MEC, pour résister aux orages soudains sur les sentiers sans avoir trop chaud. 274,95 $, mec.ca

Photo courtoisie, La Vie Sportive / La Cordée

Manteau Arc’teryx Zeta en gore-tex, imperméable, respirant, ultraléger, compact et de structure articulée pour une mobilité sans restriction. 379,99 $, lacordee.com

Photo courtoisie, Latulippe

Sac de couchage Kyan pour homme de NEMO Equipment, allant de 20 ºC à -7 ºC. 299,99 $, latulippe.com

Photo courtoisie, La Vie Sportive / La Cordée

Filtre à eau Vestergaard LifeStraw, permettant de boire l’eau des ruisseaux en éliminant 99,99999 % des bactéries. 25,99 $ lacordee.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Sac à dos Discovery pour enfant de MEC, doté de plusieurs systèmes d’ajustements pour s’adapter à la croissance du jeune aventurier. 129,95 $, mec.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Tente Zoic 2 de MSR s’installant rapidement avec ses arceaux légers et solides en aluminium. 439,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Columbia

Chaussures SH/FT de Columbia conjuguant style et performance avec tricot imperméable et respirant, une adhérence optimale en sentier et un confort supérieur. 180 $, columbiasportswear.ca

Photo courtoisie, La Vie Sportive / La Cordée

Bas de randonnée Darn Tough Treeline en laine mérinos, coussinage régulier, ourlet côtelé et orteils sans couture. 29,99 $, lacordee.com

Photo courtoisie, Latulippe

Matelas de sol quatre saisons ProLite Apex Lite de Therm-a-rest, fait de mousse autogonflante et très compressible pour faciliter le rangement. 219,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Bâtons de randonnée pour femmes de MEC, comportant des poignées plus petites et une tige légèrement plus courte que les bâtons unisexe. 154,95 $ mec.ca

Photo courtoisie, La Vie Sportive / La Cordée

Bottes Arc’teryx Acrux, en gore-tex imperméable et respirant, conçues pour des randonnées techniques en terrains exigeants. 339,99 $, lacordee.com

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Ensemble réchaud PocketRocket de MSR, réunissant tout le nécessaire pour préparer un repas pour deux personnes avec une cartouche d’isobutane. 129,95 $, mec.ca