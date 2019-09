Sternberg optimiste sur l’avenir de ses Rays

TORONTO – Avec ce qui se trame en coulisses entre la baie de Tampa et Montréal, Stuart Sternberg ne veut surtout pas lâcher un mot de trop. Le propriétaire des Rays a tout de même accepté de discuter baseball avec Le Journal de Montréal, ce week-end à Toronto.

Alors, nous avons discuté balle avec celui qui a évoqué une possible garde partagée de son équipe entre Tampa Bay et Montréal dans quelques années. Pourquoi ne pas parler de l’avenir du club sur le terrain ? Il pourrait aboutir dans la métropole québécoise à temps partiel à partir de 2024 selon son plan dévoilé à la fin juin.

Car en poinçonnant le dernier ticket donnant accès aux séries des Ligues majeures, vendredi soir, la formation floridienne a réussi ce qu’elle n’était pas parvenue à faire depuis six ans: elle a réalisé ce tour de force avec une combinaison de vétérans et de jeunes joueurs prometteurs. Mercredi, elle affrontera les A’s à Oakland dans le match suicide du deuxième rang. La plus petite masse salariale de la ligue affrontera la 25e.