Stridente conversation

D’une part, des gens qui crient que tout est foutu, ce qui n’est pas très mobilisant. Qui accusent de complicité génocidaire quiconque a commis le crime de ne pas avancer plus vite que la société sur la question environnementale. Que la vie que nous avons eue jusqu’ici n’a pas plus valu la peine d’être vécue que celle qui vient.

De l’autre, des gens qui disent que la science du climat est un complot. Qu’on ne devrait plus avoir le droit de posséder un iPhone dès lors qu’on souhaite conscientiser les autres sur l’ensemble de leurs choix. Que régler un problème planétaire et atmosphérique serait la responsabilité individuelle de chaque personne qui nettoiera son terrain. Radio-Canada qui me dit que l’indépassable horizon d’un progrès radieux était en marche vendredi, et Radio X qui prétend que les barbares sont à nos portes.