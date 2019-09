Un bonheur préfabriqué

Inspirée du roman de science-fiction de l’auteur britannique Aldous Huxley, paru en 1932, la pièce Le Meilleur des mondes, qui connaît une adaptation québécoise, est campée dans un univers plus contemporain avec néanmoins l’idée d’une société créée en laboratoire.

« Ce livre est un pilier des romans d’anticipation », lance le comédien Benoît Drouin-Germain, qui avait lu le livre avant d’amorcer cette aventure sur les planches au Théâtre Denise-Pelletier­­­.

Nous retrouvons sur scène la même prémisse, les mêmes enjeux et les mêmes personnages que dans le roman sauf que, dans cette nouvelle mouture théâtrale de Guillaume Corbeil on a actualisé plusieurs éléments.

« On a remplacé, entre autres, les hélicoptères volants par des VUS personnels volants, souligne Benoît Drouin-Germain. Chose certaine, on va davantage se reconnaître. »

Un univers débile

Pour ceux qui n’ont pas lu le roman ou vu une des adaptations télévisées, cette histoire est des plus étranges et très tordue. D’emblée, dans ce futur pas si lointain, on comprend que les naissances naturelles n’existent plus. Tout est « fabriqué » en laboratoire. « Ils sont tous cultivés en éprouvette », précise l’acteur.

De surcroît, les nouveau-nés sont conçus et conditionnés pour des besoins spécifiques en fonction du travail qui leur est prédestiné. En raison de différents traitements soumis aux embryons, ils sont en mesure de déterminer leurs aptitudes, ambitions et comportements selon leur rang social. Ainsi, pour résoudre un problème relatif au marché du travail, certains, les Alpha, sont destinés à naître beaux et intelligents pour occuper des postes supérieurs, tandis que d’autres, les Deltas, sont programmés pour être laids et occupés à des tâches simples et manuelles. « Ils recevront moins d’oxygène à l’état embryonnaire, pour en faire des êtres moins intelligents qui serviront à ramasser les déchets », explique Benoît Drouin-Germain.

Des gens heureux

Cette pièce relate surtout des choix de vie. « Les gens sont heureux, car on part du concept que pour être heureux dans la vie, il faut aimer ce que l’on est obligé de faire, note l’acteur. En plus, ils ont tous accès à de la drogue, le soma, pour gérer leur humeur et obtenir le bien-être. »

La consommation de cette drogue permet surtout aux habitants de ne pas aspirer à améliorer leur sort. « Même si c’est farfelu, nous ne sommes pas si loin de notre consommation d’antidépresseurs pour contrôler notre humeur ou notre anxiété », observe le comédien.

Puis, s’introduiront deux personnages qui vivent à l’extérieur de cette société et qui en feront la découverte. Ces personnages sont Linda (Kathleen Fortin) et son fils John (Benoît Drouin-Germain).­­­ « Linda a grandi dans cette société avant de tomber enceinte de manière naturelle, relate Benoît Drouin-Germain. Elle a dû fuir pour accoucher­­­ de son fils à l’extérieur de cette société. »

Ensemble, ils reviendront dans le meilleur des mondes, Linda ayant besoin de soins de santé et souhaitant faire découvrir cette société à son fils. « Il voudra changer le meilleur des mondes pour y apporter de l’humanité », conclut-il.

Par ailleurs, Benoît Drouin-Germain prendra part à une tournée de la pièce Hurlevents. Il est aussi de la distribution de la série télé Une autre histoire.

