Victoria hantée par la crise des opioïdes

Un mal indicible ronge Victoria, la coquette et paisible capitale de la Colombie-Britannique. Il semble que tout le monde, ici, a une histoire d’horreur à raconter au sujet de la crise d’overdose qui frappe le Canada, et plus particulièrement la province de l’ouest.

Un chiffre encore plus vertigineux si on le compare à celui du Québec en entier, où le nombre de morts s’est élevé à 424.

« Si tu prends l’argent qui est dédié à la lutte contre la drogue, et que tu l’utilises à des fins de réhabilitation, ça me semble être la chose à faire, au lieu de jeter les gens en prison parce qu’ils souffrent d’une maladie. »

« On va proposer un plan pour sortir les personnes de leur dépendance, et non un plan pour gérer leur dépendance », a soutenu plus tôt cette semaine le chef conservateur Andrew Scheer.