William Rehnquist, dernier juge à présider une procédure de destitution

Lorsqu'une procédure de destitution atteint l'étape du procès devant le sénat, le juge en chef de la cour suprême préside les travaux. Son rôle est étonnamment discret.

Le dernier juge à présider une procédure de destitution fut William Rehnquist lors du procès de Bill Clinton. Le juge Rehnquist, historien à ses heures, a rédigé un bouquin sur la procédure de destitution ainsi qu'un témoignage de ce que l'aventure a représenté pour lui. Habitué à la discrétion du travail de la cour suprême il fut plongé dans un milieu qu'il ne connaissait qu'en théorie. S'il s'abstient alors de parler de "cirque", il constate poliment que les sénateurs jouissent d'une plus grande liberté dans leurs actions. Parmi les anecdotes qu'il a partagées, il y a celle d'une carte d'anniversaire de la Maison Blanche signée par Hillary et Bill Clinton qu'on lui remet deux jours avant le début du procès!

Sur son rôle lors des délibérations le juge ne manque pas d'humour en soulignant: "I did nothing in particular, and did it very well". Je n'ai rien fait de bien spécial, mais je l'ai bien fait.

Je vous redirige ici vers un article fort intéressant de CNN publié ce matin. Bonne lecture et bonne journée!