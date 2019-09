FONTAINE, Denise



Le jeudi 26 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 78 ans, Denise Fontaine, conjointe de feu Yvon Boucher et retraitée de JTI Macdonald Tobacco.Elle laisse dans le deuil son frère Fernand (Lucille), les enfants de son conjoint Sylvie (Rodrigue), Denis (Nadège) et Manon (Paul) ainsi que leurs enfants et petits-enfants, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 3 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi de 9h à 11h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 4 octobre à 11h en la chapelle du complexe.